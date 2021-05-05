專訪／漢唐董座陳朝水豁達像田園隱士　就缺經營權的鞏固

▲台積電供應商漢唐爆發「自家人」爭奪經營權，董事長陳朝水坦言，一但經營權失利，就會退休繼續當農夫去。（圖／攝影記者王嘉鴻攝）
▲台積電供應商漢唐爆發「自家人」爭奪經營權，董事長陳朝水坦言，一但經營權失利，就會退休繼續當農夫去。（圖／攝影記者王嘉鴻攝）

記者許家禎／專題報導

2021-05-05 17:02:00｜2021-05-05 17:39:46

台積電供應商漢唐爆發「自家人」爭奪經營權，董事長陳朝水接受專訪表示，目前持股狀況，經營權恐難以回天，雖一度感到意外與無奈，但已經做好退休準備，一旦失利就回歸田園趣。其實鮮少人知道，陳朝水早就當了多年農夫，看待這場經營權之爭，也頗有他田園隱士的修行風格。什麼都種卻不講收成，甚至「別人來挖就算了」！也猶如他務農看天臉色，局勢如此又何必戀棧？

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台積電、美光重要工程服務大廠漢唐，爆發「自家人」內訌爭奪經營權，已過世的漢唐創辦人王燕群遺孀李惠文市場派，槓上現任董事長陳朝水與總經理陳柏辰為首的公司派。外界關注，雙方股權比例可能是懸殊的30%比3%，陳朝水與陳柏辰公司派似乎毫無勝算。

陳朝水坦言，自己和陳柏辰，還有已經過世的王燕群，自共同創辦漢唐到一路打拚上來，從來都沒想過經營權的問題，更沒預料到甚至有一天可能失掉經營權。

以陳自己為例，其實之前就已經退休種田去了，因為王燕群過世，才回鍋漢唐穩定軍心。而這幾年也繳出亮眼成績單，2020年歸屬母公司淨利就達新台幣40.33億元，創歷史新高紀錄，每股配發17元現金股息同創新高。

▲漢唐爆發經營權之爭，現任董座陳朝水為主的公司派，槓上已故創辦人王燕群遺孀李惠文為主的市場派。（圖／攝影記者葉政勳攝）
▲漢唐爆發經營權之爭，現任董座陳朝水為主的公司派，槓上已故創辦人王燕群遺孀李惠文為主的市場派。（圖／攝影記者葉政勳攝）
 

也因此，陳朝水早就擬好接班計劃，希望讓陳柏辰擔任董事長延續動力，但如今面臨李惠文的挑戰，陳朝水恐怕無力回天。不過，即使兩人對於市場派的挑戰一度感覺意外與無奈，但心情很快調適，也因此很早就對外表示：「如果選輸就退休」、「如果提名董事人選沒過半，那我不幹」。

此外，陳朝水還強調，如果李惠文有好的新經營團隊，舊團隊絕不反對，現在就可以進公司交接…。這番話，看得出陳朝水瀟灑豁達、凡事不強求，但又不卑不亢的田園隱士風格。

其實，陳朝水早就當農夫一段時間了，他在萬里、南投、龍潭都有農地，打算退休後這邊種、那邊種，閒雲野鶴去。其中萬里的地早就耕耘多年，陳每天晚上8點睡覺、清晨4點起床務農，地瓜、蔬果什麼都種，但完全不在意收成。

陳朝水甚至說：「別人來挖走也好」，因為自己享受的是流汗過程，猶如經營公司一路走來苦幹實幹，也像務農一樣看天臉色，局勢如此又何必戀棧？

 

 

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