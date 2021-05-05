專訪／漢唐董座陳朝水豁達像田園隱士　就缺經營權的鞏固

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陳朝水坦言，自己和陳柏辰，還有已經過世的王燕群，自共同創辦漢唐到一路打拚上來，從來都沒想過經營權的問題，更沒預料到甚至有一天可能失掉經營權。
以陳自己為例，其實之前就已經退休種田去了，因為王燕群過世，才回鍋漢唐穩定軍心。而這幾年也繳出亮眼成績單，2020年歸屬母公司淨利就達新台幣40.33億元，創歷史新高紀錄，每股配發17元現金股息同創新高。
也因此，陳朝水早就擬好接班計劃，希望讓陳柏辰擔任董事長延續動力，但如今面臨李惠文的挑戰，陳朝水恐怕無力回天。不過，即使兩人對於市場派的挑戰一度感覺意外與無奈，但心情很快調適，也因此很早就對外表示：「如果選輸就退休」、「如果提名董事人選沒過半，那我不幹」。
此外，陳朝水還強調，如果李惠文有好的新經營團隊，舊團隊絕不反對，現在就可以進公司交接…。這番話，看得出陳朝水瀟灑豁達、凡事不強求，但又不卑不亢的田園隱士風格。
其實，陳朝水早就當農夫一段時間了，他在萬里、南投、龍潭都有農地，打算退休後這邊種、那邊種，閒雲野鶴去。其中萬里的地早就耕耘多年，陳每天晚上8點睡覺、清晨4點起床務農，地瓜、蔬果什麼都種，但完全不在意收成。
陳朝水甚至說：「別人來挖走也好」，因為自己享受的是流汗過程，猶如經營公司一路走來苦幹實幹，也像務農一樣看天臉色，局勢如此又何必戀棧？