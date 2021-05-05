巷仔內／從漢唐經營權之爭看企業攻防史　永續經營成課題

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漢唐爆發經營權之爭，現任董座陳朝水為主的公司派，槓上已故創辦人王燕群遺孀李惠文為主的市場派。外界預估，公司派只掌有3%股權，與超過30%股權的市場派實力相差懸殊，陳朝水與總經理陳柏辰自知經營權不保，仍積極尋求外資與股東們的支持，但其實也做好心理準備退休當農夫去。
而國內網通大廠D-Link友訊去（2020）年3月同樣出現「自家人」反目成仇的狀況：友訊創辦人高次軒遺孀胡雪，對上先生昔日的創業夥伴、明泰董座李中旺，與盟友「鋼鐵梟雄」台鋼集團會長謝裕民，李、謝兩人自稱是「改革派」勢力，一路拉下胡雪。
友訊改革派認為，公司治理失控，需有專業團隊及經理人，帶領揮別過去連4年虧損。而爭奪經營權過程中，胡雪攜手另一大股東佳世達反制，戰場更延伸到明泰這家公司，李中旺甚至被從明泰董座拉下馬，在雙方一來一往不斷攻防下，6月中股東會才由改革派勝出，李中旺被推上友訊董座一職，終於落幕。
日月光娶親矽品 林文伯一度淚灑會場
提到經營權之爭，又怎能不提封測雙雄日月光與矽品？
日月光2015年8月公開收購矽品，雖然日月光發動攻勢，說法是希望雙方整合一起打國際盃，但外界也有人認為，是因為當時矽品股價很便宜，才被日月光有機可趁。
此外，這樣的「強娶」引發矽品經營團隊不滿，時任董事長林文伯曾淚灑記者會場，經營團隊也指日月光惡意併購，之後豪砸上億元增加矽品股票，希望鞏固經營權，甚至找鴻海、紫光當白騎士救援。
不過，最後雙方在歷時9個月後，宣布合組產業控股公司，記者會上日月光董座張虔生與矽品董座林文伯雙雙出席，兩人肩並肩坐著、氣氛融洽，林文伯還特別感謝張虔生邀請矽品打國際盃，雙方握手的這些歷史性畫面，還歷歷在目。
最強媳婦林郭文艷對上王光祥 百年大同變天
另外，大同近年經營權之爭也令人印象深刻。
董事長林郭文艷強勢主導大同轉型卻績效不彰、被外界視為經營不善，而千億土地資產同時也引來各方的覬覦。2017年市場派新大同、欣同提名董監名單對抗公司派，2018年三圓建設董座王光祥加入經營權之爭。
期間大同公司派打出「中資牌」，主張王光祥持有的大同股份恐涉及中資。王光祥則找來前中鋼董事長林文淵助陣反制，直到去（2020）年臨股會市場派大勝，大同百年經營權變天，林文淵成為新任董事長，林郭文艷為榮譽董事長。
但林文淵只做大同董座50天就換人，前中美晶集團董事長盧明光接棒大同董座的位置，引發市場熱議，劇情一再反轉。
寶佳集團投資「攻城掠地」 吃下永大又痛失經營權
至於建商寶佳集團，由創辦人林陳海的長子林家宏領軍，近年來投資事業體「攻城掠地」，版圖橫跨地產、金融與傳產，從2016年陸續收購三信銀、中信金、玉山金、新光金、台新金、永豐金與華票股份，但也被金管會盯上，之後頒布寶佳條款「金金分離」。
不過，寶佳沒有停下腳步，目標轉向傳產族群，包括吃下東元與永冠-KY經營權，只是寶佳也沒有一路順遂，之前成功突襲整合電梯大廠「永大」使其成功變天，卻在沒多久後又痛失經營權。
終結內鬥、鞏固經營權 永續經營成重要課題
企業經營權之爭不斷，有的皆大歡喜、有的黯然退場，經營團隊若經營不好，股東要求換人很合理。
但也有經營團隊績效佳卻屢遭狙擊，對手可能只是想試試經營策略、又或是覬覦權力、看準金雞母威力，也或許鎖定背後潛在利益。
無論是哪個理由，看在一手創立公司的人眼中，難免五味雜陳，除了怕「被整碗捧去」，更擔心一手創立的公司，最後只在乎短期利益，名聲等於毀在自己手裡。
也因此，企業創辦人在為公司打拚、以專業經理人自居的同時，也得思考終結內鬥與鞏固經營權，如此才能為公司永續經營繼續努力。