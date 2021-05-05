新北河海音樂季22日開唱！侯友宜：疫情若無法控制就停辦

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侯友宜受訪時指出，河海音樂季還在做滾動式的檢討，如果疫情沒有辦法控制，甚至在往上拉的時候，「該停的時候，我們都會毫不猶豫就停掉！」目前都在為防疫做準備，規模盡量不再擴大，把它往縮小的方向做，但是如果疫情再拉上來，「該停就一定停」。
新北市副市長陳純敬表示，新北市一直以來都十分重視原創音樂活動，從2016年就開始打造淡水漁人舞台這個原創音樂基地，現在已成為臺灣具指標性的音樂活動之一，也是每一年「新北市河海音樂季」的前導活動；這6年到淡水漁人舞台演唱的樂團，許多都已在音樂圈裡發光發熱，每一個樂團對於原創音樂的堅持與對創作的熱情，都成為新北市長期支持原創音樂的動力。
新北市政府觀光旅遊局說，今年邀請多位金曲、金音獎的得主演出，包含滅火器、麋先生、1976、告五人等共30組原創音樂表演團體，並由金曲獎最佳女歌手魏如萱壓軸，卡司陣容超級強大！其中，5月22日的開幕首日，邀請以排灣古調旋律為創作的七字輩，用原住民優美的嗓音揭開活動序幕，接著還有鹿角樂團、槍擊潑辣、神棍樂團，及2新生代人氣樂團告五人輪番接唱。
5月23日邀台北城市科技大學的The Silent City、獲得第十四屆貢寮國際海洋音樂祭海洋之星的丘與樂、胖虎樂團、南西肯恩，及第二十五屆金曲獎－最佳樂團獎得主麋先生演出；5月29日由鹿洐人、The Tic Tac、五五身、好樂團與怕胖團接連演出；5月30日邀國立臺灣師範大學的樂團—山姆要不要、YoYo Group、表兒、夕陽武士，及榮獲第三十一屆金曲獎最佳樂團的滅火器壓軸。
6月5日的表演卡司，包括城市科大流行音樂系的樂團—城市音雄、尋找尼歐、WoodyWoody，及超人氣的八十八顆芭樂籽與搖滾樂迷心中的經典樂團1976；活動最後一日則由遊樂ULove 樂團、無定義樂團、固定客、老破麻，還有第三十一屆金曲獎流行音樂類最佳女歌手魏如萱擔綱壓軸，連續三週的精彩活動內容，將帶給樂迷多元的音樂風格饗宴。
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