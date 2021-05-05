專訪／漢唐董座陳朝水談經營權之爭　自認沒辜負創辦人

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陳朝水：經營可讓王燕群滿意 唯一對不起是跟他太太不合
據了解，漢唐創辦人王燕群遺孀李惠文找來好友、元大馬家千金，同時也是和鑫光電董事長馬維欣助陣，成為董事人選之一，此舉引發外界關注。
由於李惠文目前仍擔任漢唐董事、行政副總，陳朝水面對「自家人」反撲，對方又是老同學、創辦人的家人，心中相當嘆息：「我沒有辜負王燕群的期待，唯一對不起的，就是跟他太太不合。」
陳朝水在接受《NOWnews今日新聞》專訪時提到王燕群：「我把漢唐經營得還算是，可以讓他滿意。」但陳不諱言，很早就跟李惠文不合，可能因為彼此做事方法不同，以前有王燕群坐鎮，大家也都盡量和氣，公司能運作就好，但一間公司要順利運作，所有人就得按制度與規章來走。
關於雙方這次的爆發點，李惠文在接受媒體專訪時曾提到：「陳朝水在採購與稽核有瑕疵」，甚至認為，自己因此被陳朝水拔掉會計主管職位，還被調到非專長的資訊、法務部門，甚至在眾人面前被陳開罵，讓李惠文感覺受到屈辱。
針對李惠文的指控，陳朝水也做出解釋：先前替美光安裝用水，公家機關提出的價格是固定的，無法比價，流程都符合程序和內控，況且一般工地都有預備零用金來應付零星採購，這是業界常見的做法，因此使用「預支單」在企業內控上是並沒有問題，「但李惠文卻質疑其中一筆工地預支單有問題，認為只要非原訂項目，都要經過採購程序。」
陳朝水接著說：「如果每項目都要請購、採購、比價、議價、發訂單、再交貨，這樣冗長的流程根本無法應付工地緊急事件，公司又要如何營運？是李惠文自己不按照制度來，所以我才發火。」
陳指出，有意見可以提出來大家討論，他希望公司運作都按制度來、按規章走，「不能因為不如她（李惠文）的意，就說我不尊重她！事實上是李惠文不尊重公司體制。」
陳朝水反駁「一言堂」 持股才近3%哪來權力獨大
此外，針對李惠文指控自己是「一言堂」一事，陳朝水也回應：「公司不是我一個人的，做什麼決定，包括接班人布局、重大投資案，哪樣不是經過董事會同意？如果真的不行，董事會就不會同意，哪來我的權力獨大？」，他還指出：「況且我跟陳柏辰持股才近3%而已，我們都是專業經理人，苦幹實幹做事，連鞏固經營權的事情都沒想過...。」