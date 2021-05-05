謝長廷不回台遭凍結4302萬業務費　藍委：別回來都省下

立法院外交及國防委員會今（5）日外交部、僑委會預算凍結案，因駐日代表謝長廷言論，引發國民黨立委不滿，至今卻無明確返台備詢期程。因此外交部有關駐外機構業務費，共遭凍結4302萬元。





我是廣告 請繼續往下閱讀

因日本預定2年後排放福島核廢水入海，國民黨立委指控謝長廷屢次透過臉書發言不當，因此要求謝長廷回立法院接受備詢。但因駐日使館發生工讀生染疫，謝長廷在臉書表示「外交部研究後認為應留守駐地，做好防疫和外交公務，並避免萬一回台感染給國人的風險」，因此並未答應外交委員會提案5月27日前返台備詢的要求。





外交部次長田中光今也主張，若謝長廷返台，在台、日兩天前後共需歷經35天隔離期，恐衝期台日外交關係。





因此，外交及國防委員會議事人員上午宣讀，「110年度中央政府總預算決議」，外交部主管提出書面報告後始得動支等14案，其中包括：外交管理業務預算200萬元、外交管理業務項下製作國情資料中業務費之臨時人員酬金136萬元等案。





而跟駐外機構業務相關的預算凍結案，包括：駐外機構業務預算凍結3000萬元、駐外機構業務項下，駐外使領單位基本行政工作維持中業務費之其他業務租金預算1000萬元、駐外機構業務項下，駐外使領單位基本行政工作維持中獎補助費302萬元。





國民黨立委陳以信揚言，駐日代表謝長廷不回外委會備詢，外交部「駐外機構業務」三案預算凍結共4302萬元，他們不予解凍，「謝長廷代表最好都別回來，我們就把外交部4302萬預算都省下來。」



