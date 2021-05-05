謝長廷不回台遭凍結4302萬業務費　藍委：別回來都省下

▲駐日代表謝長廷。 （圖/新頭殼）
▲駐日代表謝長廷。 （圖/新頭殼）

新頭殼

2021-05-05 13:28:28

立法院外交及國防委員會今（5）日外交部、僑委會預算凍結案，因駐日代表謝長廷言論，引發國民黨立委不滿，至今卻無明確返台備詢期程。因此外交部有關駐外機構業務費，共遭凍結4302萬元。

我是廣告 請繼續往下閱讀

因日本預定2年後排放福島核廢水入海，國民黨立委指控謝長廷屢次透過臉書發言不當，因此要求謝長廷回立法院接受備詢。但因駐日使館發生工讀生染疫，謝長廷在臉書表示「外交部研究後認為應留守駐地，做好防疫和外交公務，並避免萬一回台感染給國人的風險」，因此並未答應外交委員會提案5月27日前返台備詢的要求。

外交部次長田中光今也主張，若謝長廷返台，在台、日兩天前後共需歷經35天隔離期，恐衝期台日外交關係。

因此，外交及國防委員會議事人員上午宣讀，「110年度中央政府總預算決議」，外交部主管提出書面報告後始得動支等14案，其中包括：外交管理業務預算200萬元、外交管理業務項下製作國情資料中業務費之臨時人員酬金136萬元等案。

而跟駐外機構業務相關的預算凍結案，包括：駐外機構業務預算凍結3000萬元、駐外機構業務項下，駐外使領單位基本行政工作維持中業務費之其他業務租金預算1000萬元、駐外機構業務項下，駐外使領單位基本行政工作維持中獎補助費302萬元。

國民黨立委陳以信揚言，駐日代表謝長廷不回外委會備詢，外交部「駐外機構業務」三案預算凍結共4302萬元，他們不予解凍，「謝長廷代表最好都別回來，我們就把外交部4302萬預算都省下來。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

繼續作答

PK擂台

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
13.33%86.67%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
62.11%37.89%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀