早就痛批酒駕是「移動炸彈」！黃暐瀚5年前千字建言曝光
台中市今（5）日發生一起酒駕車禍事故，事故中身亡的70歲老婦人被證實為資深媒體人黃暐瀚的母親，消息引發社會關注。而黃暐瀚早在5年前就已經痛批酒駕是「移動炸彈」，更提出相關立法建言，沒想到至親卻仍遭遇酒駕事故身亡，令人相當不捨。
編輯中心/綜合報導
2021-05-05 13:42:24
今（5）日凌晨30歲方姓男子駕駛賓士車行經台中市南區一處路口，撞擊過馬路70歲陳姓婦人，甚至還拖行近70公尺才停車，方男肇事後還跑到附近超商「買酒喝」，還被民眾拍下他在路邊蹲坐划手機的畫面。
事實上過去黃暐瀚就曾多次對酒駕大力譴責，2016年時他更發出千字文章，批評當時的酒駕女累犯撞擊警察的事故。當時他就認為「酒駕既然是一個大家都感到氣憤，都不願看到的狀況，那就該用更嚴厲的法律去規範它。面對移動炸彈、防止酒駕悲劇，我們是該有更進一步動作的時候了」。
此次事故消息一出，也有不少網友到黃暐瀚最新的臉書貼文下方留言「聽聞悲訊，非常不捨，請保重節哀」、「譴責酒駕，暐瀚節哀...黃媽媽好走」、「在母親節前夕發生這種憾事令人鼻酸,暐瀚節哀」、「酒駕都該死，已默哀」。（編輯：潘毅）