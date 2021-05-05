早就痛批酒駕是「移動炸彈」！黃暐瀚5年前千字建言曝光

▲黃暐瀚認為譚德塞罵台一事不容小覷。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）
▲今（5）日凌晨在台中市發生一起酒駕車禍事故，事故中身亡的70歲老婦人被證實為資深媒體人黃暐瀚的母親。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-05 13:42:24

台中市今（5）日發生一起酒駕車禍事故，事故中身亡的70歲老婦人被證實為資深媒體人黃暐瀚的母親，消息引發社會關注。而黃暐瀚早在5年前就已經痛批酒駕是「移動炸彈」，更提出相關立法建言，沒想到至親卻仍遭遇酒駕事故身亡，令人相當不捨。

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今（5）日凌晨30歲方姓男子駕駛賓士車行經台中市南區一處路口，撞擊過馬路70歲陳姓婦人，甚至還拖行近70公尺才停車，方男肇事後還跑到附近超商「買酒喝」，還被民眾拍下他在路邊蹲坐划手機的畫面。

▲黃暐瀚5年前就曾發文通批酒駕。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）
▲黃暐瀚5年前就曾發文通批酒駕。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）
事實上過去黃暐瀚就曾多次對酒駕大力譴責，2016年時他更發出千字文章，批評當時的酒駕女累犯撞擊警察的事故。當時他就認為「酒駕既然是一個大家都感到氣憤，都不願看到的狀況，那就該用更嚴厲的法律去規範它。面對移動炸彈、防止酒駕悲劇，我們是該有更進一步動作的時候了」。

▲台中市方姓男子5日凌晨駕駛賓士車行經南區一處路口，撞死過馬路70歲陳姓婦人。（圖/中央社）
▲台中市方姓男子5日凌晨駕駛賓士車行經南區一處路口，撞死過馬路70歲陳姓婦人。（圖/中央社）
此次事故消息一出，也有不少網友到黃暐瀚最新的臉書貼文下方留言「聽聞悲訊，非常不捨，請保重節哀」、「譴責酒駕，暐瀚節哀...黃媽媽好走」、「在母親節前夕發生這種憾事令人鼻酸,暐瀚節哀」、「酒駕都該死，已默哀」。（編輯：潘毅）

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