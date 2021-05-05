黃暐瀚70歲母遭酒駕男撞死！網湧入哀悼：蓄意殺人該判死

台中發生一起酒駕死亡車禍，今（5）日凌晨3時許一名30歲方姓男子駕駛黑色賓士高速撞上70歲陳姓婦人，男子肇事後還到附近超商買酒喝，稍早警方指出該名死者為資深媒體人黃暐瀚的母親，消息曝光後震驚外界不少名嘴、媒體人也湧入黃暐瀚臉書致哀，網友們也留言痛罵「蓄意殺人真的該判死刑」、「酒駕真的很過份」。

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警方初步調查發現，這起死亡車禍發生在台中市南區東興路一段與樹義一巷口，當時30歲方男駕駛賓士自小客車與70歲陳婦在路口碰撞。據悉，方男事發後還到超商購買罐裝啤酒喝意圖躲避酒駕刑責，到派出所接受偵訊時供稱並未酒後駕車，是出事後緊張才跑去買酒飲用，目前警方正釐清相關案情。

▲台中市方姓男子5日凌晨駕駛賓士車行經南區一處路口，撞死過馬路70歲陳姓婦人。（圖/中央社）

名嘴黃暐瀚得知母親死訊後悲痛萬分，原為Yahoo政論節目《鄉民大會》直播來賓的他也取消到場，已動身搭乘高鐵南下台中，目前母親的後事則由住在鄰近母親台中南區住家的哥哥先行處理，據了解，黃暐瀚母親平時會出門晨運，警方推測可能是出門覓食時不幸遭酒駕的賓士車撞上身亡。

消息曝光後，許多名嘴與媒體人也相繼湧入臉書留言，除了宅神朱學恆發文哀悼、名嘴李正皓開砲「酒駕的人真他X的該死」，中廣新聞主播謝葉蓉也留言「譴責酒駕，暐瀚節哀……黃媽媽好走」，許多網友則忿忿表示「酒駕根本蓄意殺人，該判死刑」、「酒駕真的很過份，一定要判死刑」、「酒駕致死的悲劇何時才能停止？暐瀚哥請節哀，黃媽媽好走」。（編輯：楊智傑）