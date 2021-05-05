檢察長交接　蔡清祥：實踐新檢察文化

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蔡清祥更特別指出，以最近幾件社會矚目案件為例，檢察長都能站在第一線行政協調及指揮辦案，認真投入的表現，贏得全國民眾的掌聲而表示肯定。這些都是讓人耳目一新的檢察新文化。
蔡清祥認為，檢察長應持續鼓勵默默努力盡責的檢察官與其他基層同仁，淘汰不良或不適任檢察官。另外，蔡清祥也指出，法務部已考慮著手修法，如果檢察官職務評定連續兩年未達良好，情節嚴重者，可以予以汰除，不能繼續擔任檢察官。
至於檢察機關人力不足及工作倍增的現況，蔡清祥表示，法務部已實施各項改善方案，包括第一類地檢署成立立案審查中心等任務編組、再議制度改革與書類簡化等。另外，積極向行政院爭取增補人力，110年度獲准檢察機關新增員額187人。另外，除了持續辦理遴選律師轉任檢察官、軍法官調辦檢察事務官業務外，今年更增加遴選檢察事務官擔任檢察官、遴任簡任觀護人等，擴大多元進用以充實各項人力。
對於辦公廳舍部分，蔡清祥說，例如台中高分檢署、台中地檢署已奉核定興建、彰化地檢署已經施工外，最近也獲得行政院同意三官營區三分之二土地，將來撥給台北地檢署、台灣高檢署，未來將可建成完整的檢察園區，還有新北地檢署的新址土城彈藥庫用地，也會獲得移撥成立司法園區。