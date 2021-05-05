賓士男撞死黃暐瀚母親！網質疑「事後買酒」意圖：太冷血

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，網友紛紛回應「扯爆，因為過失致死跟酒駕致死的刑責差很多，去買酒就是要塑造自己是過失致死的現況，這種人真的直接判他死刑」、「為了躲避刑責不擇手段，人命關天開什麼玩笑，支持死刑」、「支持酒駕一律死刑，太超過」、「還去超商買酒真的太瞎了，正常人不是嚇到不知所措，他還能想到這步數，加重刑責」、「直接判他死刑，太冷血了....」、「對於酒駕我一律都是要求判死刑」。
據警方調查，目擊者表示，肇事的方男第一時間下車並未上前救人，而是轉身前往後方的超商買了一罐啤酒喝，當警方到場酒測時，測值還高達0.4mg/L，令外界懷疑方男是否意圖藉由「事故後喝酒」影響測值，並以此規避酒駕刑責，全案目前將持續釐清調查中。
至於網友提到刑責部分，根據我國法規，若開車與人發生碰撞，造成他人死亡，犯下罪狀為「過失致死罪」，法定刑責在5年以下，被告若與受害家屬和解，實務上獲判緩刑的不少，經常性案件通常都判10個月左右；但如果是酒駕，則是觸犯「公共危險罪」底下的「服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛」；法定刑責是三年以上、十年以下，兩者可以說是天壤之別。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！