賓士男撞死黃暐瀚母親！網質疑「事後買酒」意圖：太冷血

▲資深媒體人黃暐瀚的母親今（5）日凌晨遭一名方姓男子酒駕開車撞擊，送醫不治。（圖/黃暐瀚臉書）
▲資深媒體人黃暐瀚的母親今（5）日凌晨遭一名方姓男子開車撞擊，送醫不治。（圖/黃暐瀚臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-05 14:27:03｜2021-05-05 15:32:27

台中市南區東興路一段、樹義一巷口今（5）日凌晨3時許發生一起酒駕車禍，一名30歲方姓男子駕駛開黑色賓士行經路口，結果高速撞上一名陳姓婦人，婦人送醫後不治，隨後警方發現，該名婦人正是資深媒體人黃暐瀚的媽媽，經警方調查，肇事者第一時間內並不是趕緊救援，而是到一旁超商買酒喝，引起社會譁然。對此，就有網友討論「撞到人還去買酒喝是怎樣？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「這是流傳很久的笑話，真的酒駕被路檢堵到，立刻在條子面前，大口灌下啤酒再來酒測，就安全了，想不到，現實中還真的有人使用了這招，真的非常的不要臉，目前的法律與科技檢驗技術，面對酒駕者的這一招，真的有辦法明確證明酒駕者是駕駛的時候就已經喝酒了嗎？」

▲網友不解為何該名男子撞到人後，還去超商買酒來喝。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲網友不解為何該名男子撞到人後，還去超商買酒來喝。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
貼文一出，網友紛紛回應「扯爆，因為過失致死跟酒駕致死的刑責差很多，去買酒就是要塑造自己是過失致死的現況，這種人真的直接判他死刑」、「為了躲避刑責不擇手段，人命關天開什麼玩笑，支持死刑」、「支持酒駕一律死刑，太超過」、「還去超商買酒真的太瞎了，正常人不是嚇到不知所措，他還能想到這步數，加重刑責」、「直接判他死刑，太冷血了....」、「對於酒駕我一律都是要求判死刑」。

據警方調查，目擊者表示，肇事的方男第一時間下車並未上前救人，而是轉身前往後方的超商買了一罐啤酒喝，當警方到場酒測時，測值還高達0.4mg/L，令外界懷疑方男是否意圖藉由「事故後喝酒」影響測值，並以此規避酒駕刑責，全案目前將持續釐清調查中。

至於網友提到刑責部分，根據我國法規，若開車與人發生碰撞，造成他人死亡，犯下罪狀為「過失致死罪」，法定刑責在5年以下，被告若與受害家屬和解，實務上獲判緩刑的不少，經常性案件通常都判10個月左右；但如果是酒駕，則是觸犯「公共危險罪」底下的「服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛」；法定刑責是三年以上、十年以下，兩者可以說是天壤之別。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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