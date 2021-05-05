黑道籠罩！綠內鬥抹黑不斷　英系召集人劉櫂豪籲派系冷靜

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉櫂豪說，今年民進黨面臨四大挑戰，「反中、抗疫、公投、黨務革新」，每一項都非常艱鉅，都是不可能的任務，雖然2020年選戰取得一點成績，不代表可以輕鬆面對挑戰，尤其中國，無論在軍事上、國際上對台灣的打壓毫無手軟，加上台灣內部與中國的協作者，更無時無刻想要挖牆腳加沙子，如果台灣不團結，黨內互鬥，就是給中國與中國在台灣協作者提供武器。
劉櫂豪也針對英系做出定義，他強調，「英派是一個概念，不是派系，是挺蔡英文及執政團隊的一個統稱。」如果要精準定義，所有執政團隊才是英派，因為他們才是蔡英文總統派任的，其他支持蔡英文的力量只能算是「挺英派」，挺英派是基於支持本土政權的理念，而不是分享執政資源。
劉櫂豪說，大家口口聲聲都說是支持蔡英文，但黨內鬥爭都喜歡貼對方標籤、派系化，這不是挺蔡英文而是傷害自己、傷害黨。讓民進黨更開放，讓民進黨更現代化是黨長期追求的目標，限制入黨讓少數人可以藉機把持一些地方黨部，這是對黨不利的作法，有些人因此扣對方帽子，傷害黨形象，把黨內矛盾激化，讓國民黨有機可趁，讓藍媒大肆渲染，這是最大危機。
劉櫂豪最後表示，現在大家應該冷靜下來，再次團結，好好面對接下的公投挑戰及中國威脅。