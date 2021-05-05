黑道籠罩！綠內鬥抹黑不斷　英系召集人劉櫂豪籲派系冷靜

▲劉櫂豪。（圖／翻攝自臉書）
▲黑道疑雲籠罩，民進黨內鬥抹黑不斷，英系召集人劉櫂豪今籲各派系冷靜（圖／翻攝自臉書）

記者胡宥心／台北報導

2021-05-05 14:31:44｜2021-05-05 14:40:22

已經辭職的民進黨北市黨部評召趙映光之子趙介佑涉嫌染毒、染黑，重創民進黨形象。包括英系要角中常委、國策顧問黃承國都牽扯其中，先前對於開除趙介佑的討論，還一度引發黨內英系與綠色友誼連線派系互打，今（5）日英系召集人、民進黨立委劉櫂豪在臉書發表聲明強調，派系互扣帽子、激化矛盾，最後傷害的是民進黨與身在綠營當中的人，希望大家能冷靜、團結，共同面對未來的公投。

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近日民進黨黑道疑雲罩頂，對於趙介佑是否立即開除與否的討論，一度引發英系大戰綠色友誼連線。屬於綠色友誼連線的民進黨立委何志偉更多次公開質疑黃承國，英系也不甘示弱，對於近期紛擾，英系召集人劉櫂豪首度發出聲明強調，一定永保初衷，善盡監督，永遠做讓台灣改革前進的力量。

劉櫂豪說，今年民進黨面臨四大挑戰，「反中、抗疫、公投、黨務革新」，每一項都非常艱鉅，都是不可能的任務，雖然2020年選戰取得一點成績，不代表可以輕鬆面對挑戰，尤其中國，無論在軍事上、國際上對台灣的打壓毫無手軟，加上台灣內部與中國的協作者，更無時無刻想要挖牆腳加沙子，如果台灣不團結，黨內互鬥，就是給中國與中國在台灣協作者提供武器。

劉櫂豪也針對英系做出定義，他強調，「英派是一個概念，不是派系，是挺蔡英文及執政團隊的一個統稱。」如果要精準定義，所有執政團隊才是英派，因為他們才是蔡英文總統派任的，其他支持蔡英文的力量只能算是「挺英派」，挺英派是基於支持本土政權的理念，而不是分享執政資源。

劉櫂豪說，大家口口聲聲都說是支持蔡英文，但黨內鬥爭都喜歡貼對方標籤、派系化，這不是挺蔡英文而是傷害自己、傷害黨。讓民進黨更開放，讓民進黨更現代化是黨長期追求的目標，限制入黨讓少數人可以藉機把持一些地方黨部，這是對黨不利的作法，有些人因此扣對方帽子，傷害黨形象，把黨內矛盾激化，讓國民黨有機可趁，讓藍媒大肆渲染，這是最大危機。

劉櫂豪最後表示，現在大家應該冷靜下來，再次團結，好好面對接下的公投挑戰及中國威脅。

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