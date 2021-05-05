台中防疫亮紅燈？假消息！ 盧秀燕：今年未發生確診個案

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盧市長表示，諾富特飯店群聚事件尚未明朗，目前個案皆在北部地區，因疫情尚未控制，仍需做好因應工作。有關諾富特飯店群聚事件相關的居家隔離人數，截至昨晚為止，台中共計57人居家隔離，其中27人檢驗均為陰性，已解除隔離，目前30人居家隔離中，健康情形良好，尚無確診個案。
針對許多人關心諾富特飯店混住的情形，盧市長強調，台中沒有防疫旅館，只有居家檢疫替代所，很久以前就已進行分流，如今顯示這個策略正確，確保不會有混住情形。她進一步指出，日前已針對25家居家檢疫替代所進行逐棟逐房清查及宣導，已完成18家，5月7日前全部清查完畢。
至於網傳台中防疫亮紅燈一事，盧秀燕澄清，台中目前5例確診個案，皆為去年以前發生，今年以來沒有本土個案，中央疫情指揮中心發言人莊人祥也已澄清此為假消息，即便如此，全民仍不可掉以輕心，市府更已針對賣場、百貨公司、餐廳等人潮聚集處，加強宣導戴口罩、勤洗手及保持社交距離等防疫措施。
對此，衛福部中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬肯定市府團隊的用心，黃指揮官指出，下周將針對中部收治病人最多的部立台中醫院，進行訪查及清消工作，確保病人安全。此外各醫院也啟動相關必要措施，進出落實實名制，並特別針對來自北北桃的病患及接觸者，加強TOCC查核，記錄旅遊史（Travel history）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact history）及是否群聚（Cluster）等資訊，維護中部民眾健康。