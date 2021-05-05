經國號戰機降落衝出馬公基地跑道　人機均安

▲台南空軍基地第一聯隊經國號戰機能夠掛載萬劍彈。（圖／記者呂炯昌攝.2021.01.26）
▲為防範共機滋擾，空軍第一與第三聯隊經國號戰機輪流進駐澎湖馬公基地，執行天駒任務。圖為台南空軍基地經國號戰機掛載萬劍彈，非新聞當是飛機。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-05 15:04:08｜2021-05-05 15:08:57

空軍一架IDF經國號戰機今日中（5）午降落澎湖馬公基地時衝出跑道，跑道暫時關閉，進而影響5架次航班起降，所幸人機均安，空軍已成立專案小組調查事件發生原因。

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空軍司令部今日下午表示，一架經國號戰機中午完成例行訓練任務，返降馬公基地時，於12點38分時落地減速過程中偏離跑道，人機均安，跑道暫時關閉至下午1點41分時重新開放，期間影響民航機計5架次。空軍司令部已組成專案小組調查事件肇生原因；對於造成民航起降不便，深表歉意。

每年4到9月，天候狀況有利戰機執行任務，因此共機經常利用這段時間在海峽中線以西密集從事飛行訓練。為了縮短預警時間，保護台海空防安全，空軍天駒部隊1964年開始進駐澎湖，要求接獲升空命令後5分鐘內就必須起飛，天駒部隊戰機進駐澎湖馬公機場後，民用機場就變身軍民共用機場，軍機與民航機都必須協調跑道使用順序，以配合戰備任務。

天駒部隊早年操作F-5E老虎二式(Tiger II)戰機，在經國號戰機成軍後，改由經國號戰機接手天駒空防任務。每年4到9月，空軍都會派遣一個中隊的經國號戰機到澎湖執行「天駒任務」。澎湖「天駒任務」由台南一聯隊及台中三聯隊經國號戰機輪流進駐，每個聯隊分別執行3個月任務

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