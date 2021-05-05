動力火車尤秋興焦慮發作　接貸款電話突昏倒

動力火車擔任Hit Fm聯播網「5月hito大台柱」，近來公開了尤秋興獻給老婆的浪漫求婚曲《二月》，談到此曲靈感，竟意外泄露他曾經陷入低潮，曾在打球時因為狀態不佳，突然昏倒的經歷。
記者吳雨婕/台北報導
2021-05-05 15:10:08｜2021-05-05 15:16:24
尤秋興坦言在2019年2月向太太求婚前，是人生的黑暗期，「2月之前都是在冬天，那時候是個分界點，還沒跟她在一起之前沒有很好，我整個人都是狀況不好，那個時候非常自閉，非常憂鬱的。」談到當時的狀況，他表示連吃飯都吃很少，也睡不好，尤其是在2005年到2009年，恐慌的症狀最為嚴重，「對未來的焦慮吧，整個人就這樣很低潮，一直到遇到我女朋友（老婆），才慢慢好起來。」
尤秋興透露，在狀況不好時，也去看過精神科，好友兼搭檔的顏志琳形容：「可以感覺到他很痛苦，就盡量幫他。」顏志琳更爆料，有次約尤秋興與幾個好友打球，沒想到卻看見尤秋興休息時臉色發白，接著就昏倒了，嚇傻一群人，尤秋興回憶當時的情況補充道：「我有感覺會發生什麼事，叫志琳注意一下，然後我接到貸款電話，還跟對方說『對不起小姐，我很不舒服』，就失去意識了。」所幸他昏倒了5分鐘後就醒來，如今也已經脫離低潮苦海。
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