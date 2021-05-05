印度疫情提前到達高峰！新增38萬例、3780死創新高

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早前科學家推測印度將在週五（7）面臨第二個疫情高峰，而且到本週結束可能會有下降的趨勢。印度各個地區的疫情高峰可能有所差異。印度數學教授維迪亞薩加爾（Viduasagar）指出，此次疫情爆發主要源自馬哈拉施特拉邦，數據上可見，距離馬哈拉施特拉邦越遠的地區，疫情到達高峰的曲線也相對平緩，下降的速度也較慢，反之，距離該邦較近的地區疫情至高峰、下降的速度較快。
和上一次大規模疫情相比可見，這次病例增加的速度更為快速，目前科學家推論這是因為境內散播的變種病毒具有更強的傳染力；維迪亞薩加爾推測，印度疫情本週到達高峰之後，最多會再延長10至15天，此後印度每個城邦的疫情將會開始趨緩。
《印度快報》（The India Express）指出，不少城邦仍然缺乏足夠的氧氣，哈里亞納邦 （Haryana）就表示，如果再沒有取得氧氣，將會因此失去數條寶貴的生命。印度中央政府週一（3）古吉拉特邦 （Gujarat）表示，不僅僅是國內生產，也將透過外交渠道從外國進口氧氣。
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