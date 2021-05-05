成功國宅機師確診遭中央隱匿？柯文哲：應給地方完整名單
華航諾富特飯店群聚感染擴大，北市大安區成功國宅傳出華航機師一家4口確診，當地里民接到通知後才知道有確診者足跡，引發居民不滿。對此，台北市長柯文哲表示，居家檢疫管理相當混亂，北市府一直拿不到名單，應該給地方完整名單。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-05 15:43:38｜2021-05-05 15:58:35
柯文哲今日中午赴國民黨團報告重大議案，市議員王欣儀表示，昨天就有收到確診者訊息，但礙於指揮中心規定不得公開，所以才沒有處理，但今天消息還是曝光，她透露日前國宅中有華航貨機機師一家四口確診，但過程中指揮中心沒有公布足跡，由於目前國宅有7000多人，多數是風險較高的中高齡長者，她質疑指揮中心的做法讓人不解。
台北市長柯文哲會後受訪表示，機組人員何時防寬防疫規定他都不曉得，他相信以前的醫界同事，但千萬不要政治干擾專業，當放寬機組員防疫管制，他不相信專家都看過SOP與簽名，若看過不只他會覺得有問題，相信他以前的同事也覺得有問題。
柯文哲認為，現在問題是「機組人員名單交通部管，地方政府什麼都不知道？」他說，人不會因為是交通部管，就不會傳染給人家，如移工資料就在勞動部那邊、學生歸教育部、機師又歸交通部管，地方政府民政局只能管一般旅客，而是應該給地方政府完整名單。
柯文哲強調，這些都不要緊，他並沒有要怪誰，但當前最大的問題是把問題解決，並提供地方政府完整名單，不管是勞動部、交通部都要提供。
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