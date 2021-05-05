人頭旅行社冒領觀光局旅遊補助428萬元

新冠疫情期間，交通部觀光局輔導旅行業推廣安心旅遊補助，但規定每家旅行業申請補助以申請35團為限，但有旅行業者利用人頭旅行社申請補助，不法獲利達428萬元；刑事局偵查第六大隊第五隊聯合多個縣市警方共同查緝，4月29日傳拘林嫌等15人，並同步搜索7家旅行社公司，查扣相關旅遊團申請補助文書及帳冊，依詐欺及偽造文書等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。
記者鄧力軍/台中報導
2021-05-05 15:32:24
交通部觀光局為因應國內新冠肺炎COVID-19疫情影響，且鼓勵國內旅遊，加速觀光產業復甦，遂編列相關補助經費，惟預算有限，且為能雨露均霑落實照顧廣大旅行業者，故訂定每家旅行主申請35團為上限；刑事局偵查第六大隊接獲檢舉，指嘉義市某旅行社違反「交通部觀光局輔導旅行業推廣安心旅遊補助要點」第3條第2款「每家旅行業依本要點申請補助，以申請35團為限。」之規定，遂立案偵辦。
警方調查，該旅行社林姓負責人為規避相關主管機關之稽核，涉嫌聯合3家人頭旅行社，由該旅行社實際承攬出團，卻掛名人頭旅行社，向交通部觀光局請領超過團數之每團新臺幣3萬元或7萬元不等補助，經調查事證明確，旋即向臺灣雲林地方法院及檢察署聲請搜索票及拘票，於4月29日傳拘林嫌等15人，並同步搜索7家旅行社公司(含旅行社子公司)，查扣新臺幣(以下同)6萬2,100元及相關旅遊團申請補助文書及帳冊。經調查發現犯嫌經營之旅行社實際承攬旅遊團體，因渠已達到補助上限，遂聯合3家人頭旅行社，意圖為自己之不法所有，偽造不實之文件向交通部觀光局申請補助，進而獲取不法利得，初步估計掛名申請補助達93團，不法獲利達428萬餘元。
警方呼籲，切勿貪圖不法利益冒領相關政府補助，造成國家財政成本增加以及觸犯刑法詐欺罪，如有發現相關不法，亦請踴躍向檢警舉發，共同維護我國觀光體系健全發展。