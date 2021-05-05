十藝膜殿植萃有機洗臉紙　獲美國發明專利肯定

在美妝巿場，如果大家都走著同樣的路，競爭就無法避免，但能領先巿場的產品。自然可以大瞻創新不畏競爭。面膜女王宋美蒔、早已洞悉巿場法則、這二年連接幾項款產品上巿、讓十藝生技成功擺脫疫情，履創佳績。其中、十藝旗下品牌『膜殿植萃有機洗臉紙』更獲美國發明專利，研發實力更上一層。





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台灣每年有近百款面膜推出、面膜是紅海巿場，要把紅海變藍海，就要有新創意、需有科技加值，讓產品走出差異化、擄獲消費者的心。十藝生技近年不斷開創的新巿場，也就是新創意、高生技、綠原料、潮工藝、綠時尚，一個不需與對手競爭的全新巿場。





例如，國際版Vogue超模愛用的十藝膜殿銀纖維緊緻下巴膜，應用銀離子科技強化V型小臉拉提。全效口紅泥膜則在消費者體驗中巧思創造新趨，帶動分區保養風，熱銷東南亞。膜殿Maskingdom有機植萃洗臉紙陸續登上港龍、國泰及華航免稅雜誌，成為亞洲唯一和歐美經典精品妝並列空中封面產品、更是唯一進入紅點博物館的台灣保養品牌。





妝品當科技經營 19張研發專利入袋





把生技妝品當「科技」產品經營，十藝在專利佈局投入投入重本。無水產品的開發提高了使用者的新體驗外,減少瓶罐的消耗外的,也因為完全的專利乾燥技術,完整避開使用防腐劑的風險。膜殿有機植萃洗臉紙以「具備天然植物來源的洗面紙配方及其製備方法」分別2019年取得台灣發明專利，在2020年取得日本發明專利特許、今年2021年更通過美國專利當局審批，是少數取得美國發明專利妝品品牌。目前已擁有19張專利證書。





膜殿有機植萃洗臉紙有著濃烈的台灣原民風格，代表台灣品牌，外盒就像氣墊粉餅並運用3D立體浮雕設計。美麗的盒子下、更處處是創意。薄如僅0.01公分的薄度，卻含著八種 ECOCERT歐盟認證之有機成分精粹洗臉紙，輕抹臉頰、能一次清潔卸妝。掛在皮包，就成典雅的裝飾品。





▲十藝生技宋美蒔表示、品質與創新是品牌的二大關鍵。（圖／資料照片）

研發實力發威 扎根國際巿場





十藝生技總經理宋美蒔表示，化妝品雖然高毛利產業、但若當品牌經營，必然要投入很高的研發成本。品牌若不能讓消費者感動、渴望或想要、也就無法恆久立足巿場，而真正做品牌，要有品質與創新做基礎，申請專利是產業國際實力向下扎根、未來將在消費者體驗大數據及AI領域大展身手。





宋美蒔一生懸念就是做「綠色」品牌。這二年，十藝生技發展出一條綠色生態鏈，幫助不少創業家、做綠色產品、搞創意行銷、破局同質競爭。宋美蒔強調，經營台灣品牌太小、規模也不大、但若能凝聚起來、就像棒球隊，只要一支安打，就能讓所有人成功上壘。



