「翁立友師妹」未婚再添女 自曝大兒子有先天性心臟病
台語歌手林良歡是翁立友的同門師妹，她於昨（4）日喜獲千金牛咩咩，已育有4歲兒子的她，如今再添女娃，林良歡笑說：「很開心能湊成一個『好』字，痛了6個小時很值得！」談起婚姻狀況，林良歡透露與男友交往多年，但還沒結婚，目前只想照顧小孩，此外，她也透露4歲兒子有先天性心臟病，需要好好養護。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-05 21:00:00
台語歌手林良歡有著甜美笑容，外貌與藝人司馬玉嬌極為神似，曾被粉絲誤認為司馬玉嬌之女，而4年前林良歡產下男寶寶，升格當媽，日前則再度迎來第二胎女娃，林良歡開心表示：「原本預產期為5月11日，但卻提前一周到來，可見女兒有多麼的想與我們相見歡，而且昨天也是媽祖的農曆生日，女兒很會選日子呢，以為有了第一胎的自然生產經驗，這次生產應該會很順利，沒想到歷經6小時的陣痛，比生第一胎時還痛，而且是超級的痛，但看到2900公克重的女兒，疼痛瞬間消失，但我不想再經歷第3次的劇痛了！」
私下的林良歡則是面對坎坷崎嶇的人生，出道以來背負家中債務，堅強扛起，好不容易重擔漸漸減輕之際，又開始面對愛兒健康問題，對此林良歡則首度鬆口坦言：「這些年來我們都在專心照顧患有先天性心臟病的兒子鰻魚，歷經許多的煎熬與擔心，只想讓兒子健康長大，我們絕不放棄任何的希望。」提到婚姻現況，林良歡坦言：「從事殯葬業的男友，因為都愛歌唱，讓我們在歌唱比賽時即認識了，交往了好多年，還沒有結婚，目前只想好好照顧兩個孩子，等他們再長大一點，會補辦登記結婚與婚宴。」