「翁立友師妹」未婚再添女　自曝大兒子有先天性心臟病

台語歌手林良歡是翁立友的同門師妹，她於昨（4）日喜獲千金

牛咩咩，已育有4歲兒子的她，如今再添女娃，林良歡笑說：「很開心能湊成一個『好』字，痛了

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個小時很值得！」談起婚姻狀況，林良歡透露與男友交往多年，但還沒結婚，目前只想照顧小孩，此外，她也透露4歲兒子有先天性心臟病，需要好好養護。

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▲林良歡（中）產下女兒，母女均安。（圖／豪記唱片提供）