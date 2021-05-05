儲水提前兩天滿庫　澄清湖再現波光瀲灩

今日澄清湖的水量已經來到247萬噸的蓄水量，提早兩天滿庫。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.05）
▲今日澄清湖的水量已經來到247萬噸的蓄水量，提早兩天滿庫。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.05）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-05 15:53:31｜2021-05-05 16:13:10

高雄水情自4月1日起轉為減量供水橙燈，並全日減壓供應自來水，澄清湖水庫蓄水量在4月中旬曾來到最低87萬噸，今（5）日澄清湖的水量已經來到247萬噸的蓄水量，比預定的5月7日滿庫日期還提早兩天，重現澄清湖波光瀲灩的美景，高雄市長陳其邁表示，看到澄清湖很多水很療癒，對於六月中繼續維持水情橙燈非常有信心。

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高雄市長陳其邁表示，澄清湖水庫本來是5月7日滿庫，現在提早到5月5日就達到247噸的蓄水量，這些是高雄的救命水，五年5月中到6月是梅雨季節，應該要下雨，萬一到5月底都沒有下雨的情況之下，高屏溪的水量川流量還會往下再掉，這個也很讓人擔心，所以就趁前一波下雨的時候，就增加川流的蓄水量，一方面利用這段時間趕快鑿井。

▲高雄市長陳其邁說，看到澄清湖很多水，很療癒。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.05）
▲高雄市長陳其邁說，看到澄清湖很多水，很療癒。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.05）
陳其邁說，水利署、高雄市水利局總共就有62口井，先把井佈建好，假如真的水量不足的時候，就可以來增加地下水抽取量，不要說川流水沒水才想到要找水，這樣已經來不及了，在旱象未解的情況下，還是要呼籲大家節約用水。

陳其邁指出，過去一天民生加工業用水大概150萬噸，現在已經降到133萬噸左右，感謝所有人的配合，一起省了20萬噸的水，再加上其他增加出來的水都存在澄清湖，在開源、節流多元配套的況下，高市府、水利署和自來水公司都有信心，到六月中，至少在高雄市的部分還可以維持橙燈的狀況。

水利局表示，澄清湖可容納的水量約在260萬噸左右，為防突然的豪雨來襲，之後澄清湖的水量都會維持在大概240到250噸之間；而鑿井進度，九曲工作站的16口井，到今天為止已經完成8口，預計5月15日另外8口井也將全數完工，至於竹寮取水站的16口及高雄給水站的4口井，預計將於5月20完工。

▲澄清湖儲水提前滿庫，波光瀲灩的湖面再現。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.05）
▲澄清湖儲水提前滿庫，波光瀲灩的湖面再現。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.05）
 

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