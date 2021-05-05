親自檢討綠排黑機制　蔡英文：抱歉，讓不適格的人入黨

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以下為蔡英文談話全文：
這幾天，有些涉及治安跟黑道的新聞，引起大家的關注，尤其有幾則是關於民進黨內部的管理問題，引發了黑道入黨的批評，以及內部的爭執，這都對民進黨的形象有所影響。
身為總統，對於大家所關心的治安問題，我們在執政以來，治安一直是我們施政重點；七萬多名警察的努力，是獲得國人普遍肯定的，但是最近發生一些個案，也讓我們有所警惕，必須檢視現有的體制與執法環境。
政府一定會持續來強化掃黑、反毒的能量；同時，對於執法人員的訓練管理，以及執法環境，我們都要一一檢討，務使執法人員能夠秉持專業執法，不會受到不當的政治干擾。
另一方面，身為黨主席，我們沒有落實既有的「排黑條款」，讓不適格的黨員進入黨的機制，不僅造成社會紛擾，也辜負我們支持者的期待，我感到十分抱歉。
民進黨的排黑條款是行之有年，早在2013年，我們就已經在「黨員入黨辦法」中，明確訂定，凡是涉及組織犯罪、毒品危害、槍砲彈藥刀械管制條例等犯罪者，都不准申請入黨。
我們也嚴格把關提名的公職候選人。但這次事件顯示，雖然我們有嚴謹的規範，但是我們如果沒有查核跟落實，尤其是在黨職的選舉時，就會有漏網之魚。
我已經要求林秘書長，務必重新檢討入黨及審查的制度。未來將建置新的資訊查核系統，與相關判決紀錄及其他公開資訊查核，針對入黨申請、參選黨職以及當選後的表現，定期清查，落實排黑條款。
同時，中央及地方黨務工作人員，執委、評委及黨代表，我也要求要隨時警覺黨職人員或黨員有無不適格的人，或有不當行為，隨時提報，立即處理。
另外，我們也預計在這個禮拜五召集全國主委會議，持續聽取地方上的意見，檢討制度和執行面的缺失。
當然，儘管入黨的程序仍在精進當中，但爭取更多黨員的方向，並沒有改變。
過去這幾年，有許多新入黨的黨員，特別是其中有許多年輕人，他們秉持理想，願意跟我們一起為改變台灣而努力，民進黨更不能讓這些黨員同志失望。
我也要提醒我們的黨公職同志，過去這一週以來，許多支持者透過LINE和各種社群管道，把他們的心聲和不滿說出來。這每一則訊息，都是對我們的鞭策，我們會虛心檢討，好好檢討現有所有的機制和作法。
我尤其要提醒黨公職幹部，支持者希望我們一起解決黨的問題，而不是只為了一己之私。
廉政委員會，是黨的專業的委員會，我們會強化廉政會作為黨紀守門員的角色，黨紀處理，將以專業導向，不受政治干預。
我要再一次強調，遵守黨紀，團結面對問題，正面回應，解決問題，才是我們回應支持者唯一的方式。謝謝大家。