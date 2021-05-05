電腦也會選黨員？民進黨宣告：將用AI系統排除黑道入黨

宣示排黑決心，民進黨秘書長林錫耀表示將要透過AI系統篩選新進黨員（圖/記者胡宥心攝，2021.05.05）
▲宣示排黑決心，民進黨秘書長林錫耀表示將要透過AI系統篩選新進黨員（圖/記者胡宥心攝，2021.05.05）

記者胡宥心／台北報導

2021-05-05 16:26:22｜2021-05-05 16:31:07

已經辭職的民進黨北市黨部評召趙映光之子趙介佑涉嫌染毒、染黑，重創民進黨形象。總統兼任黨主席蔡英文與民進黨秘書長林錫耀罕見地在今（5）日中常會後，到黨中央記者室發表談話。林錫耀表示，民進黨2013年也有過大量黑道入黨事件，那時就訂定排黑條款當成過濾黑道入黨依據。未來他們也建立一套AI機制用電腦篩選黨員，落實排黑條款。

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林錫耀表示，民進黨內有個黨員、黨公職的入黨規範，如果參與組織犯罪、犯過毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪刑，無法加入民進黨；若要參與黨代表等黨職選舉，曾經犯刑法有關殺人、重傷、搶奪強盜、或恐嚇擄人勒贖之罪，曾犯組織犯罪防制條例、檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、洗錢防制法之罪，或曾犯性侵害犯罪防治，禁止參選黨代表等黨職。

既然如此，為何趙介佑能在2016年選黨代表？林錫耀坦承，那時排黑機制沒有落實，地方黨部工作能量對於審查入黨黨員實質條件沒那麼容易，造成趙介佑2016年可以選黨代表，顯然沒確實審查。

林錫耀說，這兩天黨內研究後建置一個網路自動查詢系統運用AI協助，可以建置資訊系統讓查詢的工作有效迅速完成，也能避免大量人力一個個查察。舉例來講，民進黨中央的黨職參選人，往往會經過組織部一個一個查，他們會進入司法判決系統等、公開訊息查詢，發現有疑慮，會進一步去追問。

林錫耀說，如果可以用資訊查詢系統自動查詢就可以省下很多人力。民進黨一年入黨上千人、上萬人，黨職選舉登記高達一、兩千人，都能透過電腦查核。再進一步的過濾要用人工判讀，這樣可以減輕黨工的工作負擔。

林錫耀說，他們星期五也在黨中央召開全國主委會議，希望跟各地主委討論後有共識，希望落實、深化排黑條款，有效率執行，這是民進黨對這個事件提出的改革措施。

民進黨現有的黨職、公職人員有4000多人，包括行政部會機關、黨內選舉出來的黨代表、中執委、中常委等黨職， 公職方面還有里長、議員、鄉鎮長、立委，林錫耀說，這4000多人，他們會定期透過系統查核，有時候這個人沒出什麼事，他也不一定認識，沒人發現通報，他們也不會知道，因此仍要仰賴現代化科技、跑資料，就看未來這套系統速度快慢，快的話一個月可以查一次，慢的話兩、三個月就查一次。

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