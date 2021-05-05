電腦也會選黨員？民進黨宣告：將用AI系統排除黑道入黨

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既然如此，為何趙介佑能在2016年選黨代表？林錫耀坦承，那時排黑機制沒有落實，地方黨部工作能量對於審查入黨黨員實質條件沒那麼容易，造成趙介佑2016年可以選黨代表，顯然沒確實審查。
林錫耀說，這兩天黨內研究後建置一個網路自動查詢系統運用AI協助，可以建置資訊系統讓查詢的工作有效迅速完成，也能避免大量人力一個個查察。舉例來講，民進黨中央的黨職參選人，往往會經過組織部一個一個查，他們會進入司法判決系統等、公開訊息查詢，發現有疑慮，會進一步去追問。
林錫耀說，如果可以用資訊查詢系統自動查詢就可以省下很多人力。民進黨一年入黨上千人、上萬人，黨職選舉登記高達一、兩千人，都能透過電腦查核。再進一步的過濾要用人工判讀，這樣可以減輕黨工的工作負擔。
林錫耀說，他們星期五也在黨中央召開全國主委會議，希望跟各地主委討論後有共識，希望落實、深化排黑條款，有效率執行，這是民進黨對這個事件提出的改革措施。
民進黨現有的黨職、公職人員有4000多人，包括行政部會機關、黨內選舉出來的黨代表、中執委、中常委等黨職， 公職方面還有里長、議員、鄉鎮長、立委，林錫耀說，這4000多人，他們會定期透過系統查核，有時候這個人沒出什麼事，他也不一定認識，沒人發現通報，他們也不會知道，因此仍要仰賴現代化科技、跑資料，就看未來這套系統速度快慢，快的話一個月可以查一次，慢的話兩、三個月就查一次。