選舉細則出爐！國民黨主席選戰起跑　想選得先備1320萬元

國民黨中常會
▲國民黨中常會今日通過黨主席選舉作業細則以及時程，代表選戰正式起跑。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-05-05 16:31:28｜2021-05-05 16:31:54

國民黨主席7月24日改選，中常會今（5）日通過選舉作業細則以及時程，規劃6月3日、4日領表，6月7日、8日登記，參選資格也維持入黨須滿一年的「一年條款」。此次規定，領表時需繳交領表登記費20萬元，登記時需繳交作業費300萬元，同時需繳納保證金1000萬元（可開立本票），等於選黨主席要先備妥1320萬元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨中常會下午通過「110年中國國民黨主席選舉作業細則」、「黨主席選舉海外地區黨員投票實施要點」、「第21屆全國代表大會代表選舉辦法」及「第21屆全國代表大會代表選舉作業細則」等相關規章草案。

目前僅有黨主席江啟臣表態爭取連任，今日選舉相關細則出爐後，預計將進入最後亮牌階段，包括前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜、國民黨智庫副董事長連勝文等人都將表態。

由於細則仍規定需要入黨滿一年才能參選黨主席，中廣董事長趙少康確定無法取得門票。

中常會通過新增修正要點包括，黨主席選舉作業細則規定領表時需繳交領表登記費20萬元；登記時需繳交作業費300萬元，同時需繳納保證金1000萬元（可開立本票）。

另外，未繳交109年度募款責任額之黨公職人員，不具備主席選舉候選人資格。

國民黨預計在7日就會由黨秘書長李乾龍正式公告主席與黨代表選舉細則，選戰正式起跑。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

繼續作答

PK擂台

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
0%0%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
11.11%88.89%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
66.36%33.64%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀