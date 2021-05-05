選舉細則出爐！國民黨主席選戰起跑 想選得先備1320萬元
國民黨主席7月24日改選，中常會今（5）日通過選舉作業細則以及時程，規劃6月3日、4日領表，6月7日、8日登記，參選資格也維持入黨須滿一年的「一年條款」。此次規定，領表時需繳交領表登記費20萬元，登記時需繳交作業費300萬元，同時需繳納保證金1000萬元（可開立本票），等於選黨主席要先備妥1320萬元。
記者余祥／台北報導
2021-05-05 16:31:28｜2021-05-05 16:31:54
國民黨中常會下午通過「110年中國國民黨主席選舉作業細則」、「黨主席選舉海外地區黨員投票實施要點」、「第21屆全國代表大會代表選舉辦法」及「第21屆全國代表大會代表選舉作業細則」等相關規章草案。
目前僅有黨主席江啟臣表態爭取連任，今日選舉相關細則出爐後，預計將進入最後亮牌階段，包括前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜、國民黨智庫副董事長連勝文等人都將表態。
由於細則仍規定需要入黨滿一年才能參選黨主席，中廣董事長趙少康確定無法取得門票。
中常會通過新增修正要點包括，黨主席選舉作業細則規定領表時需繳交領表登記費20萬元；登記時需繳交作業費300萬元，同時需繳納保證金1000萬元（可開立本票）。
另外，未繳交109年度募款責任額之黨公職人員，不具備主席選舉候選人資格。
國民黨預計在7日就會由黨秘書長李乾龍正式公告主席與黨代表選舉細則，選戰正式起跑。