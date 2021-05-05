中央氣象局高雄氣象站要搬新家　鄭明典：共創四贏願景

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鄭明典表示，高雄氣象站需要搬遷至高雄都會公園內之後勁溪與楠梓溪交會處，主要原因有三：其一為現址的辦公廳舍使用至今已逾30年，因鄰近漁港受海水鹽分影響，加速建物構材之劣化，尤其921地震後建築物本體防震係數不足，承載能力與結構安全均倍有疑慮，基於後續安全使用與耐震補強效益考量，經相關結構技師及該局的審慎評估，宜以拆除重建方式辦理；其二係因高雄市工商業快速發展，該站現址週遭環境丕變，有漸失理想觀測站之虞；其三係因內政部營建署所建議的高雄都會公園為當地主要的環境教育場所，面對氣候變遷影響，需要加強大眾環境教育與氣象科普教育推廣的工作，正與該站目標契合，未來完工啟用後的高雄氣象站，既可維護氣象觀測品質，滿足全臺申購氣象資料第一多量的服務需求，尚可為高雄市民提供更便捷地在地化氣象資訊，提升公眾與災防氣象服務的效能，同時兼具做為市民遊憩休閒景點。
鄭明典進一步表示，高雄地區自西元1885年於高雄港海關燈塔開始實施氣象觀測；1929年日人於打狗英國領事館官邸設立臺灣總都府高雄海洋觀測所，始具正式氣象觀測規模；1973年配合高雄港建設與漁業氣象服務需求，遷移至現址前鎮漁港區域內並觀測迄今，已建立高雄地區之氣候基本資料並提供高雄地區氣象服務。據了解，高雄氣象站遷建後，原有站區將配合農業委員會漁業署的「110-113前鎮漁港建設專案中長程計畫」統一規劃，興建「多功能船員服務中心」，改善前鎮港區及碼頭環境，做為漁業文化教育場所，可謂適地適所，該局非常樂見，也非常願意配合此一中央與地方協作的模式，共創氣象局、漁業署、高雄市政府及市民的四贏願景。