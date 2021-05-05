賀！「蝦皮大樂透」開出百萬得主　獎落台北市大安區

喜迎「5.5美好購物節」，蝦皮購物「蝦皮大樂透」於5月4日晚間開出100萬獎金得主！幸運中獎人是來自台北市大安區的女性，只花一個動作將在彩券行購買的大樂透號碼登錄至「蝦皮大樂透」活動頁面，就獲得一組號碼對兩次獎的機會，一夕晉身百萬富翁！而錯過這期「蝦皮大樂透」開獎的消費者也不用氣餒，蝦皮大樂透活動期間將跟著公益彩券大樂透每週二、週五開獎，緊接著5/7就將進行下一期開獎，總獎金上看百萬，只要在5月7日晚間8點透過活動頁面登錄大樂透號碼，就有機會抱回高額獎金！





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蝦皮購物也於今(5)日正式開跑「5.5美好購物節」，祭出全站99元起免運不用搶、商城89折券、精選商品5折起，今日18點準時開賣霓淨思積雪草B5修護純粹精華30ml 2入組優惠5折、Tefal法國特福32CM不沾單柄炒鍋下殺44折帶回家、NIKE AIR MAX EXCEE限時下殺71折活動價。





▲蝦皮購物5.5美好購物節，霓淨思積雪草B5修護純粹精華2入組，5月5日18點開賣，活動價1200元。（圖／資料照片）

▲蝦皮購物5.5美好購物節，NIKE-AIR-MAX-EXCEE，5月5日18點開賣，活動價2,190元。（圖／資料照片）

此外，蝦皮購物也搶先全電商獨家開賣Razer OROCHI V2電競滑鼠，今日限定使用商城89折券，滿2000元就能用89折優惠價搶先將更輕巧、高續航力的二代「八岐大蛇」帶回家，即日起至５月８日前購買此款新品，除了可以1元加購SPHEX V2 掘土黃蜂V2滑鼠墊，還有機會抽中Huntsman Elite電競鍵盤，超值的商品優惠，讓你口袋沒有百萬也能體會財富自由的購物快感！



