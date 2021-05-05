日本疫情延燒　黃金週只見人潮不見錢潮

我是廣告 請繼續往下閱讀
位於鳥取市的鳥取砂丘，在2020年黃金週長假期間採取關閉周遭停車場，及籲請紀念品店停業等防疫措施；今年改成在徹底做好防疫措施的情況下，照常開門迎接觀光客。
雖然當地觀光客數量明顯比第4波疫情前來得少，但本月3日及4日因為天候佳，不少觀光客都來到鳥取砂丘遊玩，甚至連今天下雨都可以看到許多觀光客造訪。
跟家人從滋賀縣來訪的一名男性說，雖然整個大環境是很難出遊的氛圍，但因為悶壞了，還是決定出遊，「所以我們選了感染者少的鳥取縣」。
鳥取縣截至本月4日晚間8時止，全縣累計確診病例僅377例，是日本全境47個都道府縣病例第2少的縣；病例最少的是島根縣，一年多來累計僅362例。
在鳥取砂丘周遭的紀念品店家表示，雖然黃金週長假期間有一定數量的觀光客來訪，但大家一反常態很少買紀念品等土產，營業額掉到只有往年約3成左右。
本身經營紀念品店的鳥取大砂丘觀光協會會長山根弘司說，目前的情況是很難跟身旁的人說「我們去旅遊了」，可能因此就沒買土產送給同事或朋友，導致這個黃金週的業績普遍不佳。
日本讀賣新聞報導，跟2020年首度發布的「緊急事態宣言」相比，今年在三度發布「緊急事態宣言」下，主要觀光景點黃金週出遊人潮是去年的4倍多。
根據行動電話業者提供的統計資料，針對2020年5月2日到6日及2021年5月1日到4日下午一時左右，比較這兩年的外出人潮平均值。
位於東京都八王子市的知名近郊踏青景點高尾山，今年人潮是去年的4.74倍。
今年「緊急事態宣言」不像去年是全境實施，這次不在宣言範圍內的神奈川縣藤澤市觀光景點江之島，湧入人潮是去年的4.68倍。
神奈川縣箱根町的箱根湯本站，今年人潮是去年3.82倍；靜岡縣熱海市的熱海站，今年人潮也是去年3.22倍。
共同社報導，雖然政府籲請民眾避免外出，但有民眾直言「已無法再忍耐」；紀念品店家在歡迎消費者回流的同時，也難掩對未來疫情的憂慮。
北海道知名景點札幌鐘樓前，想拍攝跟鐘樓合影照片的遊客大排長龍。一名來自大阪市的30多歲男性說，如果說自己是從大阪來的，大概會被當地人討厭，但自己會做好防疫措施，希望利用假期好好休息一下。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1100505