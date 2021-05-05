基隆滿意度非六都第一　林右昌：沒有最好只有更好

基隆市副市長林永發
▲基隆市獲金獎肯定，由副市長林永發代表林右昌市長受獎，並邀大家10月到基隆參加「2021城市博覽會」，見證蛻變的基隆。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-05-05 17:02:33

台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅公司進行「22縣市有感施政大調查」，今（5）日公布結果，基隆市獲金獎肯定；適逢市議會開議，由副市長林永發代表林右昌市長受獎，並邀大家10月到基隆參加「2021城市博覽會」，見證蛻變的基隆，以國家高度看待台灣未來。

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▲林右昌強調，這份民調最重要的是，代表這7年的城市改造運動，讓全體市民逐漸地找回城市光榮感，能夠驕傲地訴說家鄉基隆的美好！（圖／基隆市政府提供）
▲林右昌強調，這份民調最重要的是，代表這7年的城市改造運動，讓全體市民逐漸地找回城市光榮感，能夠驕傲地訴說家鄉基隆的美好！（圖／基隆市政府提供）
台灣世界新聞傳播協會，今日在臺大醫院國際會議中心會議廳公布「22縣市有感施政大調查」結果，綜合10個面向的施政表現，在縣市長施政滿意度方面非6都部分，基隆和花蓮、屏東，三縣市首長獲頒金獎肯定。

基隆市長林右昌表示，這項殊榮是基隆市有史以來民調最好的成績，也是市民朋友給他和市政團隊7年執政最好的鼓勵與肯定；接下來包括即將在10月舉辦的「2021城市博覽會」及各項重大建設，皆已進入最後倒數和衝刺階段，民調結果我們高興一天就好，將會全力加速完成各項市政建設工作。

林右昌強調，這份民調最重要的是，代表這7年的城市改造運動，讓全體市民逐漸地找回城市光榮感，能夠驕傲地訴說家鄉基隆的美好！拼市政的腳步不會停歇，市政推動「沒有最好，只有更好」，邀請全國各地民眾今年10月2日到11日來參觀城市博覽會，屆時絕對會讓大家眼睛一亮，看見嶄新海洋新國門。

林右昌指出，2014年上任第1年，基隆市負債來到史上最高，雖然財政困難但不能成為施政的籍口，他以「整體規劃，重點突破」的策略，把中央部會當夥伴，爭取更多有利於基隆的條件和補助款，讓基隆一步一步蛻變，更同步進行減債行動；截至109年底，基隆負債已從124億降至77億、負債比率降至30.63%！

林右昌說，現今看到的市港亮點成果，包括基隆城際轉運站、國門廣場、郵輪廣場、東三東四郵輪旅遊中心改建、希望之丘與豎梯，及剛啟用的要塞司令部官邸、校官眷舍在內等大基隆歷史場景再現整合計畫；甚至在教育、社會福利、觀光建設等軟實力推動都有目共睹！

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