走輸小綠人要注意！自體免疫疾病當心續發肺動脈高壓

每年5月5日是世界肺高壓日，為提升大眾和自體免疫疾病病友對於肺動脈高壓的認知，高雄榮總舉辦「PK小綠人」科普展，也請來病友現身說法，同時提醒民眾自覺症狀相當重要，除了「喘、咳、血、腫、暈」五大口訣之外 ，「PK小綠人」也是一種簡單的自我檢測方法。





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高雄榮總過敏免疫風濕科主任呂聆音表示，臨床發現自體免疫疾病病人，包括硬皮症、紅斑性狼瘡 、混合性疾病組織或類風濕性關節炎等，續發肺動脈高壓的機率約5-10%，遠較一般人高。隨著醫藥的進步和跨科別整合的專業肺高壓治療成立等，其治療已有明顯的進步，簡單的自我檢測可以能及早發現及早治療。





高雄榮總肺高壓專業治療中心主任黃偉春表示，當肺部動脈血管壓力過高，血液無法正常運送，引發心臟衰竭和猝死的風險也會隨之增加，而「PK小綠人」有助肺動脈高壓的早期發現。根據文獻報告，一般人的行走速率大約是1秒1.2公尺以上，交通部設計過馬路小綠人時，則是以每秒0.8至1公尺設置，一般人都可以在時限內通過馬路，但若發現步行能力突然衰退，且會覺得喘吁吁，就需注意心肺功能可能有問題。





▲「PK小綠人」有助肺動脈高壓的早期發現。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.05）

中華民國肺動脈高血壓關心協會理事長鄭錦昌提醒，自體免疫疾病病人是續發性肺動脈高壓的高風險族群，若出現不明原因的喘、咳、腳腫或昏厥，應盡早尋求心臟科的檢查。





高雄榮總副院長陳金順表示，高雄榮總是全台灣第一個成立肺高壓照護團隊的醫院，迄今已20年，為響應世界肺高壓日，「PK小綠人」動脈高壓科普展，自5月3日至28日於高榮門診大樓B1過敏免疫風濕科門診及候診區、醫療大學2F心臟血管醫學中心走廊舉辦，透色彩鮮明的場地佈置和有趣的小綠人倒數，吸引病友和家屬自我檢測。



