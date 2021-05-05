趙介佑服回戶籍地服替代役摸魚 柯文哲：調查是否涉關說
已請辭的民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺案，又遭爆北投分局警方借提犯人時開放趙介佑「特權」探視小弟，更傳出趙介佑還是替代役男，卻擅離職役。台北市長柯文哲今（5）日表示，將調查趙介佑調回戶籍地服役是否涉及關說。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-05 17:52:19｜2021-05-05 17:53:18
柯文哲今日中午赴北市議會國民黨團報告重大議案，國民黨議員關心趙介佑問題。蔡炳坤副市長說明，趙介佑是在107年涉案，因此前往服監，至110年2月25日回役，在3月22日改分發至北投區公所，4月6日開始有曠職的問題，直到4月19日達到曠職7日移送考紀會，因此在4月22日移送懲戒委員會，並在4月26日移送法辦，蔡炳坤強調，針對這個台北市政府的確有立即處理。柯文哲承諾，會去調查該役男能回到戶籍地服役，過程中是否有關說的事實，在一周內回覆議員調查結果。
另外，議員也關切近期北市警政風波，是否與涉及警界人士鬥爭？柯文哲認為，警政人事一條鞭式，這是警政署的權責，如果不問地方首長還是可以調動，但不論是派誰，他相信新的警察局長都會依法行政。
至於警察局長是否有調動的問題？柯文哲表示，不管局長是否在任內，都會謹守本分，因為局長屆齡退休，為了人事穩定，除非有很強烈的理由，不然他不贊成現在更換局長。
警察局長陳嘉昌也表示，其實3月份他就已經屆齡，只是因為人事作業規定可以到7月份退休；針對松山分局黑衣人事件，他表示，就是當時分局長因為太信任所長，並且急著跟外界說明，才造成當時的錯誤，他也在還原當時的影像，發現有影像是經格式化刪除後，隨即移送相關人員而無護短，他也強調，他只要在崗位上一天就會做好工作，也希望大家可以相信警察同仁保護市民的決心。