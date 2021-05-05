趙介佑服回戶籍地服替代役摸魚　柯文哲：調查是否涉關說

已請辭的民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺案，又遭爆北投分局警方借提犯人時開放趙介佑「特權」探視小弟，更傳出趙介佑還是替代役男，卻擅離職役。台北市長柯文哲今（5）日表示，將調查趙介佑調回戶籍地服役是否涉及關說。

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柯文哲今日中午赴北市議會國民黨團報告重大議案，國民黨

介佑

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