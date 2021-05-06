小煜老婆懷孕期間不禁慾　放話參戰《全明星》第三季

「棒棒堂男孩」出身的楊奇煜（小煜），去年7月升格人夫、8月宣布老婆懷孕，今年1月兒子Mujo報到，半年內狂趕進度，他日前上節目《Wow靠！有事嗎？》，坦言老婆懷孕期間沒禁慾。此外，楊奇煜也透露，未來有可能去《全明星運動會》第三季。

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從偶像變成人父，放下偶包的小煜除了禁慾話題，大方表示：「男生、女生都會有需求，孕婦也是，尤其她們的心理也很重要，怕她覺得自己懷孕就沒有魅力。」也認了曾與女星交往過，甚至自爆兒子比計畫提早出現在他和另一半的生命中，

▲▼楊奇煜透露曾與女星交往過。（圖／《Wow靠！有事嗎？》提供）

至於上一季參加五集就因傷退賽的《全明星運動會》，本季紅隊隊長由他的老戰友廖允杰擔任，小煜大膽放話：「他有拿過MVP嗎？拿過再跟我講。」他表示自己「沒什麼意外的話，會去第三季」，但《全明星運動會2》近來陸續因江宏傑婚變，以及何孟遠、采子緋聞事件成了多事之秋，傳出本季結束後將由男團選秀節目接檔，讓小煜是否有望回歸，留下懸念。