精準研判藥物治療 急診將高血鉀病患從鬼門關救回

一名約50歲的男性患者，剛開完心臟重大手術，出院大約一個禮拜，感覺胸悶胸痛不舒服，至中國醫藥大學新竹附設醫院急診就診，一度出現意識不清的危險狀況。急診室余國聖醫師立刻抽血和心電圖檢查，在抽血報告還沒出來前，根據臨床經驗判斷，立刻給予降血鉀和抗心律不整的藥物，經過約30分鐘，患者慢慢恢復意識，從鬼門關走一回，開口第一句話就說「謝謝醫師，你救了我。」
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-05-05 17:57:50
余國聖表示，病患心臟不好，腎功能不佳，手腳水腫，心跳下降，根據心電圖研判是高血鉀併發心律不整，因此，在還沒驗出鉀離子濃度之前，立刻給予藥物治療，即時將病患搶救回來。而病患的抽血報告血鉀數值是9.1 mmol／L，正常人指數是3.5到5.1 mmol／L，證實當時的研判是正確的。
急診室主任游俊豪表示，因為精準研判病情，立刻正確藥物治療，病患免除可能CPR、電擊或是安裝葉克膜等搶救，病患恢復快速。游俊豪也提醒，如果剛動完重大手術，尤其腎功能不好，一定要清淡飲食，遠離高血鉀食物，例如濃縮果汁，醃漬物，高湯等食品，也不要飲食低鈉鹽烹煮的食物，避免因為動完手術最需要休養復原的時候，又可能因為高血鉀入院。