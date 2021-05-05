酒駕撞死黃暐瀚母！美髮師遭出征　理髮廳急切割：已離職

台中今（5）凌晨3時許傳出一起死亡酒駕事故，30歲方姓理髮師酒後駕行經台中市南區東興路一段、樹義一巷口高速撞上資深媒體人黃暐瀚的70歲母親，這起死亡車禍掀起外界嘩然，台中市議員黃健豪下午就點名方男與其經營的理髮廳，並呼籲「當晚跟他同樂的朋友們，能夠出來當證人」，不少網友也湧入該理髮廳臉書痛批。對此，理髮廳稍早也連忙澄清方男僅是「本公司前員工」，並對酒駕意外感到遺憾。

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這起發生台中的酒駕事故正好發生在母親節前夕，由於陳姓婦人送醫後不治，加上方男肇事後到一旁超商購買罐裝啤酒喝，被認為是意圖藉此閃避酒駕罪責，引起社會諸多撻伐。

市議員黃健豪

在臉書上坦言依過往判例，車禍肇事後馬上喝啤酒，就無法認定是否為酒駕肇事，「事後在派出所，也要求律師到場才接受偵訊，合法的要求，法律向來保護懂法律的人」。

不過黃健豪也指出「這社會除了法律之外，還有別的標準在運作」，並點名酒駕肇事的方男就是台中「野人理髮」的老闆，並向當晚與方男同樂的民眾喊話「這已經不是義氣不義氣的問題了，而是把人撞死還試圖喝酒脫罪的惡劣行為」，希望友人能秉持內心道德出面指認作證。

對此，野人理髮也針對肇事方男的社群網站上出現理髮店名與商標一事發出公開聲明，強調當事人為「本公司前員工」，事發當時早已今年二月份於該公司離職。《NOWnews今日新聞》也致電該理髮廳四間分店，不過撥電話過去不是一直忙線中就是無人接聽，始終無法連絡上該理髮廳。稍早野人理髮則再度

發文澄清

，指出「當事人確為本公司前員工兼前合作夥伴，今年二月份因理念不同，於當月結束合作關係並離職，其名下店家於今年度二月變更負責人」，也對酒駕意外事件深感遺憾。（編輯：楊智傑）