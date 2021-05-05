母遭賓士男酒駕奪命 黃暐瀚見遺體心碎：不痛了，媽媽
台中市南區今（5）日凌晨3時許發生一起酒駕車禍，一名30歲方姓男子駕駛開黑色賓士行經路口，高速撞上一名陳姓婦人，婦人送醫後不治，隨後警方發現，該名婦人正是資深媒體人黃暐瀚的媽媽。消息曝光後許多網友紛紛湧入黃暐瀚臉書致哀打氣，而黃暐瀚也在傍晚親自發文，透露自己看到母親遺體時不敢相信「眼前那位滿臉是血，胸腔腫脹，四肢幾乎癱軟撞碎的那個人，是我的媽媽」，讓人鼻酸。
編輯中心/綜合報導
2021-05-05 19:03:41｜2021-05-05 19:11:43
黃暐瀚以「不痛了，媽媽」為題在臉書發文表示，「冰櫃拉開的那一瞬間，我不敢相信，眼前那位滿臉是血，胸腔腫脹，四肢幾乎癱軟撞碎的那個人，是我的媽媽」。黃暐瀚直言，「是多快的速度？多大的力道？才會把一個人撞成這樣？」
黃暐瀚接著回憶母親的過去，「民國40年生，從小在台中出生長大。昨天哥哥回家陪她吃飯的時候，她還說，她想看我大兒子將來成家立業，連小兒子、小女兒的婚禮，她都要參加」。
黃暐瀚難過地說，「怎麼現在，變成這樣？」
黃暐瀚更透露媽媽被撞當下穿的紅外套其實過世爸爸的衣服，「前年爸爸罹癌過世之後，媽媽一直很想念爸爸，媽媽穿著這件衣服，一定是想念爸爸了」。
黃暐瀚最後表示，「不怕了，媽媽，爸爸已經在那邊等你；不痛了，媽媽，哥哥大嫂，我跟淑梅，還有三個孩子，都很愛你。不痛了，媽媽～」
並在文末感謝大家，「謝謝今天每一位到殯儀館現場，或打電話、寫簡訊給我慰問的長官、親朋、好友，謝謝您們的關心，暐瀚與家人，都收到了。謝謝大家～」（編輯：倪浩軒）