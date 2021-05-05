母遭賓士男酒駕奪命　黃暐瀚見遺體心碎：不痛了，媽媽

▲資深媒體人黃暐瀚的母親今（5）日凌晨遭一名方姓男子酒駕開車撞擊，送醫不治。（圖/黃暐瀚臉書）
▲資深媒體人黃暐瀚的母親今（5）日凌晨遭一名方姓男子開車撞擊，送醫不治。（圖/黃暐瀚臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-05 19:03:41｜2021-05-05 19:11:43

台中市南區今（5）日凌晨3時許發生一起酒駕車禍，一名30歲方姓男子駕駛開黑色賓士行經路口，高速撞上一名陳姓婦人，婦人送醫後不治，隨後警方發現，該名婦人正是資深媒體人黃暐瀚的媽媽。消息曝光後許多網友紛紛湧入黃暐瀚臉書致哀打氣，而黃暐瀚也在傍晚親自發文，透露自己看到母親遺體時不敢相信「眼前那位滿臉是血，胸腔腫脹，四肢幾乎癱軟撞碎的那個人，是我的媽媽」，讓人鼻酸。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃暐瀚以「不痛了，媽媽」為題在臉書發文表示，「冰櫃拉開的那一瞬間，我不敢相信，眼前那位滿臉是血，胸腔腫脹，四肢幾乎癱軟撞碎的那個人，是我的媽媽」。黃暐瀚直言，「是多快的速度？多大的力道？才會把一個人撞成這樣？」

黃暐瀚接著回憶母親的過去，「民國40年生，從小在台中出生長大。昨天哥哥回家陪她吃飯的時候，她還說，她想看我大兒子將來成家立業，連小兒子、小女兒的婚禮，她都要參加」。

黃暐瀚難過地說，「怎麼現在，變成這樣？」

黃暐瀚更透露媽媽被撞當下穿的紅外套其實過世爸爸的衣服，「前年爸爸罹癌過世之後，媽媽一直很想念爸爸，媽媽穿著這件衣服，一定是想念爸爸了」。

▲黃暐瀚母親被撞當下，穿著的紅衣服。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）
▲黃暐瀚母親被撞當下，穿著的紅衣服。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）
黃暐瀚最後表示，「不怕了，媽媽，爸爸已經在那邊等你；不痛了，媽媽，哥哥大嫂，我跟淑梅，還有三個孩子，都很愛你。不痛了，媽媽～」

並在文末感謝大家，「謝謝今天每一位到殯儀館現場，或打電話、寫簡訊給我慰問的長官、親朋、好友，謝謝您們的關心，暐瀚與家人，都收到了。謝謝大家～」（編輯：倪浩軒）

▲黃暐瀚發文全文。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）
▲黃暐瀚發文全文。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答

PK擂台

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
100%0%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
10.94%89.06%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
68.07%31.93%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀