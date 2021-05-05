陪媽咪歡度母親節 賞藝文搭摩天輪寫下我愛您

陪媽咪歡度母親節 賞藝文搭摩天輪寫下我愛您
▲陪媽咪歡度母親節，麗寶樂園即日起至9日，擁抱媽咪搭摩天輪有優惠價。（圖／業者提供）

記者金武鳯/綜合報導

2021-05-05 19:30:55

母親節除了陪媽咪大啖美食，還能如何歡度佳節？台中市文化局在山、海、屯、城區規劃有藝文饗宴，親子不妨來趟藝文之旅；或者陪媽媽搭捷運，在指定站點寫下對媽媽的愛，有好禮相送。另外，陪伴媽媽搭麗寶樂園摩天輪，2人優惠價只要350元。巴結媽咪妙招無數，即使送個飛碟造型麵包，小小驚喜也超療癒。

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文化局鼓勵親子台中走透透，在山、海、屯、城區均規劃有藝文活動，包括在葫蘆墩文化中心邀請藝術家丁正達和柳岳森，現場在古典扇面和畫紙彩繪媽媽，很應景。在纖維工藝博物館有新纖玩藝假日手作課程，邀請親子一起敲敲打打，製作構樹皮筆筒。

▲台中市葫蘆墩文化中心邀親子賞藝文動手diy玩爆米花。（圖／文化中心提供）
▲台中市葫蘆墩文化中心邀親子賞藝文動手diy玩爆米花。（圖／文化中心提供）
 

來屯區藝文中心跟著大鵬(王益鵬)老師，走進親子繪本故事屋的迷人世界；或到臺中市眷村文物館挑選復古的母親節禮物，享用眷村美食大餐，再前往臺灣民俗文物館製作獨一無二的母親節押花卡片等等。想偷得浮生半日閒，可選擇臺中圖書館大安、新社、石岡分館，借閱圖書、品嘗咖啡，享受幸福閱讀時光。

台中捷運巴結媽咪不落人後，5月9日母親節當天推出載媽媽過節活動。當日上午10點到12點從捷運高鐵臺中站、市政府站、文心崇德站、文心森林公園站、豐樂公園站或水安宮站等6站出站，就送媽媽1張不限里程的單程券；在這6站站內公布欄寫下對媽媽的愛，就送中捷口罩1個。單程券及口罩，每站限量520個，送完為止。

▲母親節陪媽咪搭捷運寫下對媽媽的愛，就有好禮拿。（圖／中捷提供）
▲母親節陪媽咪搭捷運寫下對媽媽的愛，就有好禮拿。（圖／中捷提供）
 

麗寶樂園渡假區即日起至5月9日推出寵愛媽媽活動，凡親子一起搭天空之夢摩天輪時，出示在麗寶樂園與媽媽擁抱或親臉頰照片，並完成指定打卡，兩人優惠價350元。此外；天空之夢摩天輪點亮母愛光輝燈光秀，要用夜空中的美麗風景，向辛苦的媽媽們致敬。

▲歡度母親節，送個星空包給媽咪，可愛的飛碟麵包很療癒。（圖／業者提供）
▲歡度母親節，送個星空包給媽咪，可愛的飛碟麵包很療癒。（圖／業者提供）
 

只在電視上出現的飛碟和火星，搖身一變，也能成為美味麵包！85℃繼去年的香蕉造型麵包後，在全台55家麵包坊端出「星空包」，有火星包、奶油星飛碟、咖啡星飛碟，還有焦糖衛星小吐司等造型麵包，維妙維肖，讓人感到浪漫又驚奇。即日起至18日，凡購買星空包任選兩件，第二件折10元。母親節買個小飛碟麵包，帶給媽咪小驚喜也超療癒。

 

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