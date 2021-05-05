放視大賞今開幕　史哲：高雄是一座適合年輕人追夢的城市

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文化局舉辦的青春設計節在上週開展，今天以趨勢數位設計為核心，國內最具指標的數位、設計學生創意競賽展覽「放視大賞」也正式揭開序幕將自5日至7日於高雄展覽館北館展出，是一場青年創意的武林大會，吸引很多具創意的年輕學子參與。史哲今陪同市長陳其邁參加放視大賞開幕典禮，陳其邁除勉勵現場青年創作者們要有「青春的肉體（是精神）、放肆的創意」，也強調高雄市將扮演助攻角色，推動數位內容與青年創意。
史哲在PO文中指出，高雄從駁二藝術特區、亞洲新灣區到5G AIoT創新園區，中央與地方會共同投入將近新台幣110億元資金打造智慧未來，高雄將是全台灣最完整的5G AIoT 驗證場域。
史哲表示，今年放視大賞、青春設計節共115校、254系，共4100多件作品參賽。這兩週來高雄輕軌上有滿滿的青年學子穿梭在駁二與高雄展覽館之間，「整個亞洲新灣區擁有全台灣最高密度的青春活力與設計創意」。史哲也認為年輕的城市就是要以青春為名勇敢放肆，他形容「高雄，一座正青春的城市，正適合年輕人大膽放肆來打拼與追夢」。
史哲現場也參觀體感體驗區、體驗虛擬實境熱氣球、無人機與模擬飛行器，也參訪夢想創造的LED虛擬實境攝影棚等；夢想創造更進駐在高雄流行音樂中心鯨魚堤岸一號館，其成立的沉浸式劇院「夢境現實」，還獲得2021 年 Muse 國際創意獎「體驗與沉浸類」金獎。他鼓勵更多的青年、民眾觀展，探索青年創意成果。