中國市場牽制各國經濟？謝金河提這國直呼：給台灣上一課

謝金河
▲。（圖／擷取自謝金河臉書）

記者林莞茜／綜合報導

2021-05-05 19:45:46

中國人口廣大，消費力也相當驚人，已逐漸成為近20年來全球重要的經濟體指標，不過中澳關係日漸緊張，在中國的高關稅政策下，澳洲出口需求叫苦連天，對此澳方也祭出反擊手段；財訊傳媒董事長謝金河在臉書上表示，根據澳洲去年經濟表現，可以看出未受到太大影響，這回「給台灣上了一堂課」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝金河說，過去的20年，大多數的西方國家經濟成長最大的動能都來自中國人的消費，只要惹毛了中國，不但出口受到影響、觀光、內需消費也都會受到衝擊，歐洲國家最怕中國不開心。

謝金河提到，這兩年澳洲出來頂撞中國，從新疆維吾爾的種族滅絕，到香港反送中，再到南海問題，澳洲都跟著中國互不相讓，當然中國一定不會善罷甘休，為了制裁澳洲，中國對澳洲的大麥、牛肉、羊肉、煤、木材、龍蝦、海產到紅酒等都被課高關稅，或是以非經濟手段，例如海關刁難通關，讓活龍蝦壞死、牛羊肉類腐敗，最慘的如紅酒加課116.2到218.4%的反傾銷稅，澳洲的紅酒原來九成出口到中國，在高關稅下，澳洲出口到中國的紅酒幾乎歸零，酒莊及酒商叫苦連天。

▲中國對澳洲紅酒等食品課高關稅，讓出口商叫苦連天。（圖／取自謝金河臉書）
▲中國對澳洲紅酒等食品課高關稅，讓出口商叫苦連天。（圖／取自謝金河臉書）
 

針對中國的制裁，最近澳洲也展現反擊，除了廢除華為的5G建設，澳洲也回頭檢討原先與中國簽署一帶一路的合約，最近中資集團租達爾文港的99年租約也被喊停，澳洲政府甚至逐一檢視地方政府與中國簽署的合約。對澳洲來說，中國是澳洲最大出口國，占出口比重32.6%，中國向澳洲每年進口6.65億噸的鐵礦砂，占了澳洲六成的出口比重，中澳交惡，對澳洲經濟的衝擊，可以想像有多麼巨大。

不過，謝金河說，去年澳洲經濟表現反而優於預期，去年第三季經濟成長率3.4%，第四季也有3.1%，澳洲政府上修今年經濟成長率，從原來預估3.5%上修到4.75%，看起來沒有中國市場，澳洲經濟並沒有受到太大影響。

謝金河認為，澳洲這兩年的經濟發展策略，也許也可以給台灣的企業上一課。因為一直以來，我們都覺得中國大陸的市場很大，若失去中國市場台灣的經濟就完了，尤其是台灣的出口有43%來自中國大陸，兩岸關係不佳，台灣經濟一直不會好，但這回澳洲真的給台灣上了一堂課。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

繼續作答

PK擂台

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
100%0%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
10.94%89.06%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
68.07%31.93%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀