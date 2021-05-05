黃暐瀚70歲母遭撞死　檢方聲押肇事男子

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檢警查出，今天凌晨3時28分，30歲方男駕駛賓士自小客車，沿東興路一段往北方向直行，行人70歲陳婦沿樹義一巷往西方向步行橫越馬路，雙方於路口發生碰撞，自小客車擋風玻璃、車頭嚴重凹陷，汽車零件散落路面。
陳婦左腳骨折、顱內出血，消防局獲報到場將陳婦送往中山醫學大學附設醫院大慶院區救治，但急救後仍傷重不治。
方男肇事後，還到附近的超商買啤酒飲用，警方到場時，在肇事現場附近發現方男飲用後的啤酒罐，他經呼氣酒測值每公升達0.4毫克。警方並在車內發現一瓶寶特瓶裝有不明液體，經初步檢驗有毒品反應，屬於混合型毒品，毒品成分仍待進一步化驗，方男則否認持有及吸食毒品。
檢警查出，方男從事美髮業，肇事的賓士車登記在妻子名下，今天凌晨方男曾到北區一家KTV聚會，但他否認飲酒後開車，肇事後因為緊張，才跑去便利商店買酒飲用。
警方下午報請檢察官會同法醫相驗死者遺體，全案訊問後將依公共危險、過失致死等罪嫌將方男送辦。
黃暐瀚接受媒體聯訪時表示，不管是先喝酒還是後喝酒，當時開車速度是多快，有沒有違反交通規則，這些都交給警方去調查，家屬當然不希望事件發生；他希望不要再有酒駕的事情發生，不管這起是不是，「酒駕是不對的、酒駕是不好的」。（編輯：張雅淨）1100505