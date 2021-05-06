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原先為新天地餐廳東區店，經過裝潢改造，現今為文藝氣息濃厚的新天地西洋博物館，館藏內擁有上千件歐洲貴族收藏品，天花板的壁畫已3D立體呈現。透過導覽員的解說，了解收藏品的背後歷史，快來體驗不一樣的藝文活動。
圖 / 台中觀旅局
地址｜台中市東區旱溪東路一段456號
營業時間｜10:00 – 18:00
票價資訊｜全票$150(可抵用館內 文創商品販售區、瀚熙軒餐廳60元消費)
優待票$75(130cm以下兒童、身心障礙人士,購票時請出示證件)
免門票(身高100公分(含)以下孩童)”
台中東區｜旱溪夜市
位於東區的旱溪夜市，號稱台中夜市不敗傳奇，保留傳統夜市的樣貌，每條街有獨立主題，攤位重複性低，乾淨的用餐環境，深受在地民眾歡迎，更獲得衛生模範夜市的殊榮。祖傳鳳梨冰、酥皮春捲為不可錯過美食。
圖/IG@grassdodo
圖 / IG @a9302058
地址｜台中市東區旱溪東路一段
營業時間｜每周二四五六 17:00 – 01:00
台中東區｜帝國製糖臺中營業所
前身為日本帝國製糖株式會社的臺中工場營業空間，見證著產業之興衰轉變，於2016年登錄為歷史建築。2019年重新開放，由好位子團隊負責策劃與營運，持續於帝糖策劃與推動產業文化展演、特色主題餐廳、ProLab職人坊，傳承在地精神，也為帝糖注入新的元素與活力。
圖 / IG @yuamin9yu_k圖 / IG @jonascsunny
地址｜台中市東區樂業路與進德路交叉口
營業時間｜10:00 – 18:00
台中東區｜Roller186滑輪場新時代館
超復古美式溜冰場，不管是在LOGO設計或場內裝潢，都呈現了懷舊年代感與舊美式風格，同時結合現代AR互動科技、韓國當紅練歌室等新潮元素，打造濃厚復刻質感的潮流新聖地！
圖 / IG @157.5_hs
地址｜台中市東區復興路四段186號
營業時間｜平日 11:00 – 22:00 假日 10:30 – 22:00
台中東區｜TIKIYALO 鐵枝路咖啡交易所
前身為復興咖啡交易所，換了地址及店名，來到台中火車站一樓繼續販售，餐廳地點於鐵路大街角間處(B7櫃位)，半開放的用餐環境，餐點選擇多樣，提供正餐及茶點，經過台中火車站，不妨停下腳步近來用餐一下。
圖 / FB粉專
圖 / IG @jeff8345521
地址｜台中市中區台灣大道一段1號
營業時間｜10:00 – 21:30 (最後供餐20:30)
台中東區｜瑞成書局
位於台中公園、一中街商圈周邊的瑞成書局，為全台灣最老的百年書店，以心靈、宗教、五術、人文、保健五大類的書籍及相關文物為大宗，不定期舉辦課程及講座，邀請專家進駐書店，是台中市獨有特色及歷史文化的書店。
圖 / 台中觀旅局
地址｜台中市東區雙十路一段4之33號
營業時間｜10:00 – 21:00
台中東區｜臺中樂成宮
樂成宮於清朝乾隆時期建立至今，已有200多年歷史，列為台中市定古蹟之一。旱溪媽祖之名廣為人知外，其月老廟靈驗程度，列為十大台灣靈驗月老廟之一，更令不少信徒慕名而來。來台中旅遊時，不彷順道求個好姻緣吧！
圖 / 台中觀旅局
圖 / 台中觀旅局
地址｜台中市東區旱溪街48號
營業時間｜06:30 – 22:00
台中東區｜LIGAWA dessert 哩嘎哇
位於經武車站周邊的哩嘎哇，將50年以上老宅翻修。老闆在咖啡研磨上特別講究，採用COFFEE STOPOVER咖啡豆。每日供應甜點種類不定，能在店家IG限時動態了解品項，店內空間不大，建議提早到店享用，還能選到和式風格的位子喔！
圖 / FB粉專
圖 / FB粉專
地址｜台中市東區自強街6巷28號
營業時間｜12:00 – 20:00 週二公休
原文出處 : ReadyGo 【宅在台中｜東區】古今中外的歷史巡禮 最新潮的網美聖地
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