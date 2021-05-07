專訪／丁寧飾演「通天師姑」　現實打坐竟預言成真

50歲的藝人丁寧，不論在電影或是電視劇都能看見她的身影，她成熟、獨特的風韻氣質是許多人所無法複製而來的，她平時熱愛瑜伽、打坐，更增添了幾分優雅的形象，此次飾演電影《靈語》中擁有特殊能力的「通天師姑」，人格特質鮮明的角色再適合她不過，丁寧坦言長期接觸瑜伽的關係，其實自己都會有一些預感，那些預感多半都會在日後成真。
記者朱曼寧/專訪
2021-05-07 14:01:19
《靈語》裡的丁寧是通天師姑，現實中的她則是一個很有能量的媽媽，其實很多玄乎其玄的事情，在丁寧眼裡都不是光怪陸離，反而是種空間構想的概念，她表示長期接觸瑜伽，偶爾也會閉關修行。她曾經在懷第一胎時，進行例行的打坐，突然在腦海中看到一個畫面，是自己會懷有第二胎，且是個男生，當時老公還笑說：「妳先把第一胎生出來再說！」結果丁寧果真又順利產下二寶，只是是個女孩，預感僅成真一半，但比較神奇的是，她後來又在47歲高齡生下第三胎兒子。
丁寧表示其實自己本身都可以尋求靈異的解答，尋找看不到的力量，會讓她有這樣的感觸源自於10年前，因母親當時身體非常不好，她坦言那時候的她很痛苦，不知道該怎麼辦，連算命的都說母親今年會走，於是她就一個人靜坐，想著媽媽的事情，眼淚也跟著掉下來，結果哭到快崩潰的時候，突然感覺到背後有棵樹長出來，樹木扎根很深，葉子非常茂盛，很有力量，很像媽媽在身邊，瞬間她覺得這棵樹其實就是媽媽給的預感，她感性說：「我就想生命都會流逝，如果你愛她，她的力量是不會離開你的。」
如今身為3個孩子的媽媽，肩上責任越來越重，丁寧笑說：「真的是當了媽媽才知道原來自己那麼行，可以做好多事。」不管工作如何疲憊不堪，每次回到家，小孩子一個笑容，都能讓她瞬間疲勞煙消雲散、馬上轉頭問孩子：「你要不要吃什麼東西？」她直呼：「人類就是有這樣神奇的力量，更會因為愛繼續往前走。」