不熟朋友結婚！男友竟為「這原因」要求AA制　禮金包1萬2

婚禮禮金包多少才合理因人而異，受到出席人數、喜宴場地，以及與新人的交情等影響，紅包行情都會有所變動。不過，近日卻有一名網友透露，某位女性朋友與男友準備去參加一場不熟友人的婚禮，但男友卻因「這理由」堅持禮金要包1萬2，甚至要求她必須「AA制」，兩人各包6千，讓她既難以接受又傻眼！

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原PO在

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「Boy-Girl」板中表示，某位女性友人向他哭訴，跟男友為了朋友結婚紅包要包多少而吵架，男友認為「面子重要」，必須包出高於行情和交情的數字，但女子覺得實在沒必要打腫臉充胖子，畢竟交情真的沒有很熟，且男方還要求均分，女生不同意頂多出3千，男方則希望能各出6千，覺得女生不懂人情又不會體諒，這讓原PO不禁發文直問大家「強迫高於行情禮金AA制這樣合理嗎？」

▲有網友在批踢踢透露，他朋友要跟男友去參加不熟友人的婚禮，男友因面子問題，禮金要包1萬2，並要求他朋友必須「AA制」，令人傻眼。（圖／翻攝自批踢踢）

問題一出，網友紛紛看傻，紛紛留言「結婚了嗎？沒有的話誰的朋友就誰包啊」、「共同的友人嗎？只是情侶分開包吧！也要看帖子，如果朋友沒收到帖子不用包不用出席」、「各包各的不會嗎？這是啥AA制...太奇妙了，是我乾脆就不去你自己出」、「一人三千也不低了吧，而且沒結婚幹嘛合包，帖子發給誰就誰出錢」、「誰的朋友誰包+1，沒結婚幹嘛合包？太蠢了吧！」「真的沒必要打腫臉充胖子，因為你能力多少對方都知道」、「第一次聽到這種還要逼人家AA的，實在有夠扯」、「婚禮就是誰朋友誰包，這種男的建議直接放生，有夠傻眼，想充胖子自己付啊！還想要女友出是在哈囉？這男的沒什麼擔當欸...」

另還有人直指「行情就是通常只有親戚才會包到1萬2啊...這算什麼行情？很好的朋友通常都6000，6600算很厚的禮」、「12K是要拜把兄弟等級的行情吧！」、「我20年的朋友都沒包過六千了」、「沒交情包一萬二是太凱？不想花錢就不要去包兩千啦」、「我死黨才包36，生意上老闆女兒才包6000」。（編輯：許苡晴）