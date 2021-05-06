她在廁所驚見焦黑怪蟲！內行揭「真實來頭」：身價6、7百

近日有女網友在廁所驚見「巨型焦黑怪蟲」，並好奇請益大家「這是啥生物？」結果內行一看紛紛揭密「真實來頭」，直呼是「蟑螂剋星」，且一隻要價高達6、7百。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）
▲近日有女網友在廁所驚見「巨型焦黑怪蟲」，並好奇請益大家「這是啥生物？」結果內行一看紛紛揭密「真實來頭」，直呼是「蟑螂剋星」，且一隻要價高達6、7百。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

編輯中心/綜合報導

2021-05-06 07:36:48

世界上無奇不有，不過，這隻看似烤焦的詭異巨型蟲你看過嗎？近日就有一名女網友貼出照片並詢問大家「這是啥生物？」結果許多內行一看立刻揭密「真實來頭」，直呼是「蟑螂剋星」，且一隻要價高達6、7百，讓不少網友瞬間長知識了。

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原PO本月3日在臉書社團「爆系知識家」中貼出照片並表示，自己某天睡醒時，在廁所門口驚見一隻超巨大的焦黑怪蟲，本來以為是喇牙（白額高腳蛛），但近看又覺得不太像，便趕緊將牠裝到碗裡拿去外面放生，同時更好奇請益大家「這是？」

畫面曝光，網友紛紛留言「第一次看到」、「好可怕喔！」「像蠍子+蜘蛛欸」、「猛一看還以為屁股插充電線，想說行動電源做得好逼真喔」、「蟑螂剋星！」「上次我家外面也出現一隻 還是兒子發現的 還好他沒伸手去摸」、「牠很臭，超級臭」、「體形大的好嚇人...」「第一次看到耶！以為是喇牙跟蠍子的混血兒...」

▲一名女網友在廁所驚見「巨型焦黑怪蟲」，並好奇請益大家「這是啥生物？」結果內行一看紛紛揭密「真實來頭」。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）
▲一名女網友在廁所驚見「巨型焦黑怪蟲」，並好奇請益大家「這是啥生物？」結果內行一看紛紛揭密「真實來頭」。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）
另也釣出行家解答，直指「這是益蟲，無毒的長尾鞭蠍，別殺牠，放生就好。我找到的這隻架勢十足，我才一個移步，牠就嚇得夾起尾巴跑走了。」「鞭蠍！没毒！現在很少了」、「鞭蠍，很會用夾子」、「鞭蠍，好的，無害，吃害蟲，遇到危險會噴液體嚇敵人，你怕的話就用掃把輕輕掃出去就好。」「克蟑神器」、「會吃蟑螂，這是好昆蟲」、「鞭蠍，當兵在軍營看過很多」、「這個很溫馴，鄉下很多枯樹都會藏一隻。 放掉回歸大自然是最佳選擇」。

事實上，圖中這生物是台灣特有種「鞭蠍」，屬於蛛形綱之無脊椎動物，日前有網友就在家中發現鞭蠍，害怕之下便用滾輪把牠黏死，後來才得知原來這種益蟲身價不斐，網路上一隻要價6、700元，讓她不禁後悔直呼「我就這樣把600塊黏死了…」（編輯：許苡晴） 

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