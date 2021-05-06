「每月存2萬」35歲能買房？他曝超爽退休生活　網狂吐槽

如今台灣各地房價幾乎逐年增長，讓許多人買房的夢想更難以實現。然而，近日就有網友在

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八卦板以「七、八年級都怎麼買房？」為題發文，他表示，自己大概算了一下，若22歲大學畢業後每個月存2萬元，最快35歲就能買房，並理想化退休後的生活將會「有一間房子+存款+退休金」，但這番言論一出，鄉民卻一面倒狂吐槽。

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原PO發文表示，自己是租房仔，並好奇詢問「七、八年級都怎麼買房？」他進一步指出，自己粗略算了一下，依台灣尊爵價打王難度不低，假設總價1200萬的房子，頭期款2成要240萬，加上裝橫、家俱初估70萬，買房就必須拿出310萬現金，那麼22歲大學畢業順利找到工作後，若1個月存2萬，1年就能存到24萬，最快35歲就能買房，「從13年的無欲無求的節檢生活，昇華到還貸款的社畜房奴地獄30年，很棒的是30年你都沒失業還升職加薪，35+30還完貸款剛好65退休，你有一間房子+存款+退休金。」

▲有網友表示，若22歲大學畢業後每月存2萬元，最快35歲就能買房，並理想化退休後的生活將會「有一間房子+存款+退休金」，貼文一出，掀起熱議。（圖／翻攝自PTT）

不過，此文一出，網友幾乎都不認同，紛紛吐槽回應「首先，你要有能1個月存2萬的工作」、「普通年輕人24歲工作到30能存200萬已經算不錯了」、「出完頭期，後面還不完房貸的，還是要考慮月薪」、「剛畢業又租屋要能月存兩萬少之又少」、「一個月如果只能存兩萬，本來就不夠資格買房...」

另還有人直言「寫的像工具人生，活著只為了一間房」、「放棄買房後海闊天空，日子突然舒適了起來」、「不結婚、不生子、不買房，就算領最低薪資都能很逍遙」、「結果13年後，總價都變1500萬起跳」、「你以為這中間房價不會漲嗎？」（編輯：許苡晴）