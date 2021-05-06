2縣市高溫特報！最高溫度「36度」　全台天氣晴朗

天氣炎熱
▲今天北臺灣白天溫度明顯回升，北部及東半部高溫27至29度，中南部地區可達30度以上，氣象局也針對台南、高雄發布「高溫特報」，有36度高溫發生的機率。（圖／NOWnews資料圖片）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-06 07:46:19

今（6）日各地為多雲到晴的天氣，只有東半部地區雲量稍多偶有局部降雨，午後山區也有局部降雨；北臺灣白天溫度明顯回升，北部及東半部高溫27至29度，中南部地區可達30度以上，氣象局也針對台南、高雄發布「高溫特報」，有36度高溫發生的機率。

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據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」的專欄中表示，今、明（6、7日）兩天各地好轉為多雲時晴，白天暖熱早晚涼；大氣仍不穩定，山區午後有局部雷陣雨，少部分平地亦有受到影響的機率。今日各地區氣溫：北部18至31度，中部18至33度，南部20至35度，東部19至33度。

吳德榮說，週六、日（8、9日）鋒面滯留在北部海面，並未觸及台灣陸地，但大氣不穩定度提高，午後山區有局部雷陣雨，少部分平地受到影響；清晨「陸風」與西南風輻合，西南部沿海有零星降雨的機率；白天暖熱早晚涼。

下週一至週三（10至12日）鋒面北移，各地為多雲時晴，「白天熱如夏」；午後山區有局部雷陣雨，清晨西南部沿海仍有零星降雨的機率。

吳德榮指出，昨天快速通過的鋒面結構弱，但仍激發出小範圍強對流；雖有部分降雨落在水庫(曾文、寶山、日月潭等集水區，但貢獻很有限。未來一週降雨以午後對流為主，都是局部短暫性的；雖沒有徹底紓解旱象的能力，但將連續多日，或多或少總是有一些降雨會進到部分水庫集水區，聊勝於無。

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