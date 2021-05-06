哪牌喜餅最好吃？網狂曝「無雷名單」：平常就會去買來吃

餅乾
▲有網友好奇發問「大家收過最好吃的喜餅是？」問題引來其他網友分享心目中的「無雷名單」，甚至還有人透露，自己「平常就會去買來吃了」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-06 10:03:15

一般來說，男女雙方確定結婚後，除了發喜帖通知親朋好友外，女方也會分送喜餅給大家，藉以分享喜訊。而近日就有一名網友好奇發問「大家收過最好吃的喜餅是？」問題引來其他網友分享心目中的「無雷名單」，甚至還有人透露，自己「平常就會去買來吃了」。

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原PO在PTT女孩板表示，「我覺得收過最好吃的是詩特莉，就木盒包裝的那間，上面有一個奶奶，他們家巧克力豆豆跟檸檬的餅乾很讚！之前收到朋友送一盒，到現在有去百貨公司還會自己買個幾片」，他並好奇詢問大家「覺得收過最好吃的喜餅是哪間？」

▲有網友好奇發問「大家收過最好吃的喜餅是？」問題引來其他網友分享心目中的「無雷名單」，甚至還有人透露，自己「平常就會去買來吃了」。（圖／翻攝自批踢踢）
▲有網友好奇發問「大家收過最好吃的喜餅是？」問題引來其他網友分享心目中的「無雷名單」，甚至還有人透露，自己「平常就會去買來吃了」。（圖／翻攝自批踢踢）
問題一出，立刻掀起討論，網友紛紛留言「but.we love butter 好好吃，收到會超開心」、「大推錦福！錦福的白雪酥超爆讚」、「愛吃詩特莉+1，覺得玉米片那款也好吃」、「Chochoco吃一次之後超愛，可是禮盒沒單賣好困擾！」「新建成大餅，好吃！每次收到都秒殺」、「高帽子，整盒都好吃的那種」、「淡水新建成平常就會去買來吃了」、「高帽子，沒有其他可以贏」、「RT，吃過一次就決定自己的喜餅要用了」、「ooh la love跟餅乾魔法師，超好吃！好吃到自己去買」。

另還有人直言「不要中式我都可以接受」、「西式都不錯吃，尤其是手工餅乾，覺得跟一般機器做出來的吃起來就不一樣」；不過，也有網友認為「都很難吃·，喜餅都有種椰子味」。（編輯：許苡晴）

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