女生帶金項鍊超俗氣？網點出「3大關鍵」：還是銀飾安全

金飾、銀飾各自有人喜愛，前者是由黃金製成，價格較昂貴，配戴年齡層偏熟齡；後者價錢則較平易近人，接受度相對較高，深受年輕人愛戴。然而，近日就有女網友發問「女生帶金項鍊會不會很土？」結果許多網友紛紛抖出「3大關鍵」，認為「金飾重量」、「衣服穿搭」與「個人氣質」都會影響，不禁直呼「還是銀飾安全」。

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女孩板表示，自己最近偶然獲得了一條麻花捲金項鍊，重量大概3兩左右，「拿去問市區的銀樓，說融掉改樣式會耗損個幾錢，但耗損多少不能說，還要我簽合約說不追究，直接賣掉 ，回收的價格又讓我自己覺得被削，因為沒有迫切想要處理，所以想說自己帶好了」，但她又擔心戴起來會太土，便發文詢問鄉民「女生帶的話會不會很俗？」

▲有女網友在PTT發問「女生帶金項鍊會不會很土？」結果許多網友一致認為「金飾重量」、「衣服穿搭」與「個人氣質」都會影響，不禁直呼「還是銀飾安全」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛留言「看搭配吧！」「很細的比較不土」、「如果打扮很嘻哈的話蠻合的」、「金項鍊不土啊，黃種人戴金色飾品比銀色襯膚色」、「戴短一點，再買其他項鍊來搭配，現在很流行這樣戴，不過要看你搭配的品味就是了」、「不會，完全看衣服的穿搭」、「細鏈比較好」、「跟穿著和氣質比較有關係，就像8+9妹提著凱莉包也不會好看一樣」、「人美百搭人醜白搭 ，自己考慮」。

不過，還是有不少人認為「一個字土」、「土得要命」、「銀飾比較好吧！」「超土+台，感覺就台客8+9會戴」、「沒氣質會很俗氣」；此外，還有鄉民建議「現在這麼高，隨便賣都划算到爆」、「存著不帶，以後金價好就賣掉」。（編輯：許苡晴）