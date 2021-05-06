台股早盤大漲逾170點　站回萬七關卡

（中央社記者江明晏台北6日電）美股道瓊指數再創新高，台股連3天收黑後，今天早盤漲勢凌厲大漲逾170 點，站回萬七關卡。





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台股今天以16925.52點開出，上漲逾82點，早盤一度衝高至17021.01點，漲177.57點，成功站回萬七大關。





觀察權值股表現，聯發科上漲1.49%，至1020元；台積電今天早盤小漲約0.17%，至586元；鴻海上漲1.36%，至111.5元；航運股陽明上漲逾3%，長榮上漲逾6%。（編輯：楊凱翔）1100506



