名家論壇》錢震宇／誰讓台灣成為全球最危險的地方

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《經濟學人》雜誌最新一期封面故事，稱台灣是全世界最危險的地方，指在中美對抗日益激烈下，台灣有可能成為爆發戰爭，引爆衝突的地方。這是一個警訊，也是一個正在發生的事實，美國內部也評估中國大陸有可能以武力犯台，這時間及情況已非美方能夠掌控的。
重點是，面對美方內部也難以掌握的情勢，過去高度倚賴美方情資的台灣國安體系及情治系統，靠什麼來研判或阻止可能發生危險的台海局勢，「是用共機擾台的次數與頻率嗎？」還是「不准人力銀行刊登赴大陸工作的職缺？」還是用早已毫無往來的海基、海協兩會溝通機制？
《經濟學人》更點出一個關鍵，美國從川普採取強硬抗中路線後，繼任的拜登政權看來是遵循此一路線。如今的華盛頓，鷹派人士已經完全掌握了白宮話語權，曾經對中國大陸友好的鴿派人士全都噤聲不語。這樣的狀況代表中美兩國的針對性會愈來愈強烈，摩擦也會愈來愈大。
當中美兩國都是鷹派當家時，台灣該如何自處？身為中華民國領導人的蔡英文，始終沒有點出問題，也沒有提出解決方案，只是一昧地把球拋給所謂的西民主國家。
從蔡英文回應《經濟學人》的內容來看，很顯然是不願意跟中國大陸對話。
她呼籲台灣民眾團結一致、謹慎判斷局勢、堅守民主自由價值，更直接把中國大陸的威脅比喻成「威權主義的擴張」；然後她期待全世界關心民主自由的國家，要攜手合作，共同維護印太地區的和平與繁榮。講白了，她就是要大家站在美方這邊，但憑藉為何？始終沒有答案。
面對《經濟學人》相關文章，蔡英文只聚焦在「中國大陸可能犯台的軍事行為」這點上，卻忽視中美兩國對外戰略的轉變，以及美方因自身利益而對中國大陸採取包括商業上強硬手段所造成周邊國家的緊張，這些難道美方都沒有責任嗎？兩岸情勢危急，「台灣難道只有配合美方的唯一道路嗎？」
簡單講，當中美兩國「戰略清晰」時，具有影響中美關鍵因素地位的台灣則應該保持「戰略模糊」，讓兩邊不致發生意外，以便居中協調以獲取台灣最大利益。此時如果清楚地倒向一邊，對台灣會是非常不利的決定。
以目前狀況，蔡政府完全缺乏與陸方正式或非正式溝通及傳遞訊息的管道，加上之前種種說法與作為，也讓陸方對她失去期待，使得台美中三邊關係變成單邊關係，失去立場。這讓蔡英文在國防上、外交上、兩岸上只能被動依循美方規則，過度依賴美國的結果就是凡事受制於他人，喪失話語權。
沒人唱衰，也不是對自己沒信心，而是國際媒體點名台灣是全球最危險的地方，蔡英文竟然只發臉書文，卻拿不出任何具體政策能降低區域緊張、承諾維持和平的方案，「說自己有能力管控風險」，誰會相信？
話說回來，一個連自己黨內黑道盛行都搞不定的人，自己國內治安敗壞都提不出辦法的人，如何期待她在兩岸關係、對外關係有所進展，或拿出更有彈性的作法，所以身處在全球最危險的你我還是自求多福吧！
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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