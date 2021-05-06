藻礁公投方諷三接推到福建 林飛帆怒：努力面對被當笑話
為了回應828保護藻礁公投，民進黨政府推出中油第三接收站再外推方案，全力將藻礁傷害降到最低。昨（5）日藻礁公投發起方「珍愛桃園藻礁」粉絲頁發文諷刺最新三接外推案「政府似乎外推上癮，建議可以一路外推到中國福建省」，貼文一出遭到許多人砲轟。對此，銜命與社會團體溝通的民進黨副秘書長林飛帆深夜在臉書發文感嘆，執政團隊誠懇面對，這些努力卻被用玩笑話看待。
記者胡宥心／台北報導
2021-05-06 09:52:23｜2021-05-06 10:03:21
發起藻礁保護公投方的粉絲專頁諷刺政府外推推上癮，稱建議推到中國福建省，雖然該粉專火速道歉，指稱是「新手小編」發布，已經刪文，也向所有關心藻礁的朋友致歉。但截圖已經在網路上瘋傳，林飛帆感嘆表示，「能源轉型與生態保育，如何取得平衡，這些對執政團隊而言，都不是輕鬆的事。」
林飛帆表示，這段時間，執政團隊為了在減煤、生態保育與供電穩定找到均衡點，花了許多時間討論，包括電力調度、如何更大程度降低大家對生態的疑慮，並且兼顧減煤的期程，這些都幾乎沒日沒夜地協調跟處理。
「整個執政團隊很誠懇地面對！」林飛帆說，如何兼顧生態、供電與減煤，盡可能以尋求共識，和找到解方來做最大的努力；並且，盡全力跟各方對話，最終許多團體也都願意肯定民間與政府共同努力的成果，且願意和政府一起尋找讓能源轉型與生態保育走下去的路徑。「這真的不是可以戲謔看待的事情。」
林飛帆強調，部分藻礁公投發起方，可以不同意方案，但請不要因為片面的堅持，將這麼多的努力用玩笑話看待，散播錯誤的訊息來誤導關心環境的大家。