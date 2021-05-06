G7外長會議公報　兩次提及台灣

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公報給了「中國」項目6段篇幅，首先鼓勵身為世界強權，並在經濟與科技上有強大能力的中國，應該有建設性地參與國際體系。
公報表示，若中國能對氣候變遷、生物多樣性損失、疫情後經濟重建等全球性挑戰有所行動，不僅符合G7利益，相信也符合中方利益。期待有機會與中國合作，提升區域與全球和平、安全與繁榮。
但公報接著話鋒一轉，批評中國人權問題。
公報呼籲中國尊重人權與基本自由，並表示深切關切新疆與西藏，尤其是維吾爾族的遭遇，還有所謂「政治再教育營」及強迫勞動等議題，表示支持聯合國人權事務高級專員辦事處對新疆展開獨立調查。
公報也提到香港，重申G7在3月12日就香港選舉提出的聯合聲明立場，嚴正關切北京修改香港選舉法，呼籲中國尊重國際承諾與法律義務，包括「中英聯合聲明」以及「香港特別行政區基本法」，尊重香港的高度自治、權利與自由。
公報接著提及貿易與網路，嚴正關切中國侵害自由與公平經貿的行為，表示將合作改善全球經濟適應力（global economic resilience），以因應中國「獨斷且脅迫性的經濟政策及行動」，並鼓勵中國信守維護網路和平的承諾，避免侵犯網路智財權。
公報在「中國」項目的最後一段提及台灣，表示為強化國際組織合作，G7支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）論壇及世界衛生大會（WHA）。國際社會將能從所有夥伴的經驗中獲益，包括台灣成功對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的經驗。
G7外長會議公報在「東海與南海」項目中表示，G7嚴正關切東海與南海情勢，「我們重視台灣海峽和平及穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題」。據信這是G7首次公開提及台海議題。
公報並表示：「我們重申，強烈反對可能升高緊張及破壞區域穩定的任何片面行動。」
英國「天空新聞網」報導，雖然G7在公報中對中國與俄羅斯措辭強烈，但缺少具體行動。
英國外相拉布（Dominic Raab）表示：「我認為與其憤怒行動，（中國）更需要的是自省，需要看著鏡子，理解他們必須考慮到越來越多的意見，理解他們必須遵守基本國際法規。」（編輯：馮昭）1100506