特企／忠孝東路鑽石大道　無可取代的核心資產

捷運忠孝新生站旁、「華山藝文特區」對面的【安家藏玉】，三面臨路的基地面積約650坪，由「安家企業機構」歷經約十年成功整合，在都會煩囂中靜取一片謐境。全案買家除了鄰近的換屋客層外，更有不少看好台灣經濟發展的企業CEO、自營商、科技業界高階主管收藏，作為中長期的資產配置或為二代置產，在全球量化資金浪潮中，找到最佳停泊標的，再度印證市中心精華土地的珍貴房產，向來只缺供給，不缺需求。





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【安家藏玉】全案規劃地上21樓、地下4樓，總戶數157戶住家，1戶店面、一戶智慧圖書館作為閱讀風氣的推廣。由於位處鑽石地段可遇不可求，特別邀請了國際大師傾力以赴，有曾經領導PTW團隊完成北京水立方的建築大師 Mark Butler，還有世界級營造實力的日商大林組作為施工單位、日商織本構造設計擔任結構顧問，並且採用SC鋼骨結構搭配住友理工TRC制震壁，為消費者鑄造百年傳家建築。同時因應更健康舒居的生活觀念，全案採用黃金級綠建築的規劃設計，搭配制音中空樓板、頂級氣密窗、LOW-E膠合玻璃、PM2.5 全熱交換器、變頻冷氣主機、新風系統等高端建材配備，僅為打造一座獨一無二的限量建築藝術。





全案周圍緊鄰老樹濃蔭的齊東街廓，官邸氣韻氣質天成，對外則有華山文創園區、東區SOGO商圈、站前特區做為生活主場，加上未來台北雙子星所啟動的城市計劃，與Citizen M、喜來登、時代寓所、格拉斯麗、和苑三井花園、天成文旅-華山町等飯店群星一脈相連，藝術、人文、精品、樹海、公園，豐盈【安家藏玉】的日常風景，日日月月展演城市品味，坐享與世界一流大道氛圍同質的國際等高線，為您共構台北的鑽石軸帶，入住於此，成為無可無取代的個人資產。



