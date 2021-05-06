疫情今年難平息？命理師揭「天象影響」：病毒不斷變異

諾富特飯店染疫風暴持續延燒，目前已累計釀成28人確診，其中16例為本土個案。命理師邱彥龍就指出，昨（5）日辛丑牛年下午2點47分交節氣「立夏」，在「春分」節氣預言國際3-9月關鍵運勢，事情皆一一應驗，天象如此，地以應之，不得不防。他並曝光「天象影響」，直指「2021年殭屍疫情，今年還有兩波」，且病毒將不斷變異。





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根據命理網站《旺好運》報導，邱彥龍分析了「天象影響」，他表示，月令由壬辰月轉為癸巳月，天干癸水主陰邪、病毒、細菌、毒物、欺騙，來剋地支巳火，所以這波疫情會來勢洶洶，《易經‧革卦》：「已日乃孚，元亨，利貞，悔亡。 」會有破口，則因為舊有的弊端尚未革除或屏蔽，嚴謹程度不足，因此讓陰邪有機可趁，當然，此病毒也極其狡猾，不斷的變異。





▲華航機師、諾富特飯店新冠肺炎群聚事件持續擴大。（圖／記者李春台攝，2021.04.29）

▲華航諾富特飯店機師染疫關係圖。（圖／NOWnews製作）

邱彥龍指出，第一波在4月-5月，也就是現在，病毒得天助來考驗人民，以印度最為嚴重，死亡慘重，全球皆須防範，嚴格管制，境外移入，才不會引起本土案例增多。第二波則在8月-9月，會在印度、日本、韓國、俄羅斯、中國北方、南美洲等國家受到影響，以及些許零星國家，最主要皆為境外移入，導致本土爆發，而且會有許多人帶原2種以上新冠變種病毒，並且在家中莫名死亡，之後才被發現。





邱彥龍也提到，變種病毒抗藥免疫，測驗試劑與疫苗都需要在進化，不然還是無法有效防堵，並且到2022年5月，殭屍病毒會因疫苗有關係。文末，他更直說，「世界這麼一點大，不管人事地物，都需要珍惜，多關愛自己身旁的一切，相互提醒與幫助，欺騙雖然無直接的殺傷力，但卻是一種慢性毒藥，請喚醒內心的良知，世界才會更美好，願世界和平、世界無病無災。」（編輯：許苡晴）





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